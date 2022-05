Les 20 meilleurs minis produits de beauté format voyage pour s’évader au soleil

Vous prenez l’avion ou vous évadez quelques jours et n’avez pas envie de trainer toute votre trousse beauté? Voici quelques produits format voyage qui valent vraiment le coup.

Quand on part en voyage, que ce soit par souci d’économie d’espace ou carrément parce que c’est interdit dans l’avion, il faut se tourner vers des minis versions de nos produits favoris.

Ce qui est disponible dans la section voyage de notre pharmacie du coin est souvent limité! Heureusement pour nous, Sephora et Amazon regorgent d’options indispensables. De la crème solaire au mascara, on y trouve tout.

N’oubliez pas que pour être accepté dans un avion, un produit crémeux ou liquide doit être de moins de 100 ml!

Voici 20 produits de beauté en mini format TROP pratiques pour le voyage :

Soin du visage

1. Duo nettoyant et hydratant de Fresh, 33$ chez Sephora

Nettoyez votre peau et retirez tout le maquillage (même sur les yeux!) avec ce nettoyant doux, puis hydratez votre peau avec la crème Lotus de Fresh.

2. Duo hydratant Good Night de LANEIGE, 25$ chez Sephora

Ces masques de nuit pour le visage et les lèvres vont hydrater votre peau en profondeur, même après une journée au soleil!

3. Masque hydratant Jet Lag de Summer Fridays, 34$ chez Sephora

Cette crème polyvalente peut-être utilisée comme masque, crème de nuit ou encore pour sauver votre peau lors d’un vol en avion. On sait que l’air conditionné peut abîmer le visage, vaut mieux prévenir avec ce masque.

4. Crème solaire lumineuse Glowscreen de Supergoop!, 26$ chez Sephora

Cet écran solaire FPS 40 protège la peau tout en offrant une légère couvrance ainsi qu’un voile lumineux, mais pas pailletté. Idéal pour un glow en voyage.

Maquillage

5. Cache-cernes Radiant Creamy de Nars, 18$ chez Sephora

Ce cache-cernes légendaire se passe de présentation! Il camoufle tout ce qu’on veut, mais sans assécher la peau ou faire paraître la texture.

6. Gel à sourcils transparent de Anastasia Beverly Hills, 12$ chez Sephora

Pour un look naturel de sourcils brossés vers le haut, ce gel sera votre allié idéal.

7. Lot de pinceaux à maquillage et éponge de Real Techniques, 32$ chez Amazon

Cet ensemble contient une éponge parfaite pour appliquer votre maquillage, ainsi que 4 pinceaux essentiels pour un look de tous les jours.

8. Trio de bâton Mini Nudies de NUDESTIX, 32$ chez Sephora

On adore le maquillage en crème lorsqu’on veut recréer un look lumineux. Ce trio comprend un bronzeur, blush et illuminateur qui peuvent tous aussi être utilisés sur les yeux et même les lèvres.

9. Spray fixant All Nighter de Urban Decay, 22$ chez Sephora

Pour faire tenir votre maquillage toute la soirée, même lorsqu’il fait chaud, vous ne vous trompez pas avec le spray All Nighter.

10. Mini palette d’ombres à paupières Sun Shadows de Sephora Collection, 14$ chez Sephora

À ce prix-là, on ne se trompe pas! Ces ombres à paupières pigmentées et longue tenue seront parfaites pour un maquillage des yeux léger, ou même glam.

11. Trio d’ombres à paupières Bento Bouncy de Kaja, 34$ chez Sephora

Le format original de ce trio de fards le rend particulièrement pratique pour le voyage. Il est offert en une foule de couleurs différentes, à choisir selon ses goûts!

12. Poudre de finition Shape Tape de Tarte, 18$ chez Sephora

Lorsque le climat est chaud, une poudre pour fixer le maquillage est parfois de mise. Celle-ci sera parfaite et, bonus, la poudre libre ne risque pas se de casser dans le voyagement.

13. Mascara Macstack de MAC Cosmetics, 20$ chez Sephora

Ce mascara relativement nouveau est rapidement devenu un produit culte. On peut ajouter couche après couche pour obtenir une longueur et un volume extrême sans ne jamais voir de grumeaux s’accumuler. Wow!

14. Palette de voyage yeux et joues de Stila, 36$ chez Pharmaprix

Avec son miroir, ses 4 ombres à paupières et son fard à joues en crème, cette palette pratique deviendra l’une de vos favorites, en voyage ou pas!

Corps et cheveux

15. Ensemble pratique varié, 27$ chez Amazon

Offert dans une trousse transparente, cet ensemble contient un shampoing et revitalisant hydratant de Pantène, un gel de douche de Olay, un désodorisant de Secret ainsi qu’une brosse à dents, pâte à dents et même peigne pour les cheveux! Que demander de plus?

16. Fixatif pour cheveux de John Frieda, 4.50$ chez Amazon

Pour garder votre coiffure en place, mais aussi pour protéger votre crinière de l’humidité, ce fixatif ne laisse pas sa place.

17. Shampoing sec original de Batiste, 5$ chez Amazon

Le temps manque parfois en voyage pour laver et recoiffer ses cheveux, c’est là qu’un shampoing sec pratique entre en jeu et le Batiste est notre coup de coeur depuis toujours.

18. Crème solaire pour le corps Toucher Soyeux de Hawaiin Tropic, 7$ chez Amazon

Cet écran solaire FPS 30 donne un fini lumineux à la peau qui fera des envieux lors de votre prochaine journée à la plage.

19. Trio pour le corps Bum Bum Jet Set de Sol de Janeiro, 37$ chez Sephora

Un gel de douche, une crème hydratante et un parfum corporel, tous bourrés d’ingrédients hydratants et nourrissants et tous dotés du parfum délicieux de la marque, c’est le trio parfait!

20. Spray de plage de Ouai, 18$ chez Sephora

À porter à la plage ou n’importe quand, ce spray crée des vagues dignes d’une journée dans l’eau salée.

Bon voyage!

