Voici les meilleurs mascaras allongeants à moins de 15$ qui changeront complètement votre regard

Pour des cils à l'infini, vous devez absolument ajouter ces mascaras à votre trousse beauté. Regard de biche garanti!

Parce que les cils courts ont aussi le droit d'être sublimes et mis en valeur, certaines brosses et formules ont été créées juste pour eux.

Voici les 3 meilleurs mascaras allongeants de pharmacie au monde, disponibles sur Amazon:

Via Amazon

Pourquoi on l'aime: Ce mascara à effet faux cils allonge indéfiniment les cils et il est parfait pour juxtaposer les couches sans aucune accumulation disgracieuse. On adore aussi que les qualités volumisantes n'aient pas été délaissées. Énormément de longueur et beaucoup de volume.

Prix: 13$

Via Amazon

Pourquoi on l'aime: Le pinceau haute précision saisit et capture les cils les plus courts. Nous sommes conquis par sa définition parfaite qui allonge et sépare à merveille. Il ne s'agglutine pas et ne s'écaille pas. Dites enfin adieu aux cils courts!

Prix: 10$

Via Amazon

Pourquoi on l'aime: La superbe brosse a tout d'abord été conçue pour les cils droits et très raides. Elle ajoute une magnifique courbure, et les cils, prêts à être maquillés, sont soulevés et entourés de la formule extra allongeante. L'effet est WOW!

Prix: 8$

À ces prix d'ami, on les veut tous!

