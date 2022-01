Les 15 meilleurs gloss et baumes à lèvres repulpants

Plusieurs souhaitent avoir des lèvres plus pulpeuses. Heureusement, il existe plusieurs produits de maquillage qui peuvent recréer cet effet, mais sans avoir recours aux injections.

Les brillants et baumes à lèvres repulpants sont géniaux pour obtenir un effet temporaire. Certains contiennent des ingrédients hydratants, comme la glycérine et l’acide hyaluronique, qui vont donc retenir l'hydratation naturelle de la peau pour un effet gonflé.

D’autres, ceux qui picotent, contiennent des ingrédients qui vont dilater les vaisseaux sanguins, augmentant le flot de sang dans les lèvres. Ce sont par exemple la cannelle, la menthe ou encore la caféine.

Il faut par contre faire attention puisque certaines personnes peuvent faire une petite réaction allergique au contact de ce genre de produit. Il sera donc important de le tester sur un petit coin de votre peau avant de l’appliquer sur vos lèvres!

Voici les 15 meilleurs produits repulpants pour les lèvres:

1. Gloss Lip Injection de Too Faced, 32$ chez Sephora

Courtoisie

Ce gloss repulpant est culte, et avec raison. Il contient de l’huile d’avocat pour nourrir et réparer les lèvres. Il existe une version extrême si vous êtes courageux!

ACHETER ICI

2. Sérum Plump Shot de Buxom, 33$ chez Sephora

Courtoisie

À mi-chemin entre maquillage et soin, ce gloss contient du collagène végane, de l’acide hyaluronique et des tripeptides pour un effet repulpant, mais aussi lissant.

ACHETER ICI

3. Dior Addict Lip Maximizer de Dior, 44$ chez Sephora

Un classique, ce gloss contient des sphères d’acide hyaluronique qui gonflent les lèvres en les hydratant, et ce, sans irritation.

ACHETER ICI

4. Repulpant hydratant de GrandeLIPS de Grande Cosmetics, 34$ chez Sephora

Courtoisie

Extrêmement brillant, ce gloss hydrate aussi les lèvres, tout en possédant des ingrédients puissants pour un effet repulpant.

ACHETER ICI

5. Huile pour les lèvres Wet de Kosas, 28$ chez Sephora

Courtoisie

Offert en plusieurs teintes, cette huile pour les lèvres hydrate en profondeur avec son acide hyaluronique et repulpe de façon visible avec ses peptides.

ACHETER ICI

6. Gloss Keep it full de Milani, 15$ en pharmacie

Courtoisie

Disponible en plusieurs couleurs, ce gloss repulpant abordable est aussi efficace que ses concurrents de luxe. Il contient de l’acide hyaluronique pour retenir l’hydratation naturelle de la lèvre.

ACHETER ICI

7. Gloss Filler Instinct de Nyx, 10$ en pharmacie

Courtoisie

Ce gloss donne un effet miroir aux lèvres en les hydratant du même coup. Il est offert en transparent, ou dans quelques teintes naturelles et discrètes.

ACHETER ICI

8. Gloss Glazed & Infused de caliray, 25$ chez Sephora

Courtoisie

Cette marque clean et végane offre un gloss qui s’applique comme une huile et hydrate comme un baume. Il est infusé de peptides qui repulpent les lèvres instantanément, et au fil du temps.

ACHETER ICI

9. Gloss repulpant de e.l.f, 8$ sur Amazon

Courtoisie

À si petit prix, comment dire non à ce gloss qui hydrate, repulpe et lisse les lèvres? Il contient de l’huile de noix de coco pour un confort maximum.

ACHETER ICI

10. Gloss Lifter de Maybelline, 10$ sur Amazon

Courtoisie

Offerte en plusieurs couleurs, cette formule contient de l’acide hyaluronique pour hydrater et gonfler les lèvres.

ACHETER ICI

11. Brillants à lèvres Yaysayer de BITE Beauty, 33$ chez Sephora

Courtoisie

Ce gloss brillant comme tout est infusé d’huile de cannelle pour un effet repulpant délicieux. La formule clean et végane de Bite Beauty est naturelle comme tout.

ACHETER ICI

12. Ensemble Plumper Set de Derol Lip, 25$ chez Amazon

Courtoisie

Viral sur TikTok, cet ensemble propose un masque de nuit hydratant et réparateur à la menthe et une huile de jour repulpante au gingembre .

ACHETER ICI

13. Gel Electric Glossy Lip de Milk Makeup, 33$ chez Sephora

Courtoisie

Ce repulpant dans une formule gel offre un confort et une sensation électrisante de picotement qui procure des lèvres plus fournies en un instant.

ACHETER ICI

14. Gloss Collagen Lip Bath de Charlotte Tilbury, 42$ chez Sephora

Courtoisie

Enrichi d’ingrédients nourrissants et hydratant, ce gloss luxueux révèle une bouche pulpeuse.

ACHETER ICI

15. Gloss Forget the Filler de Lawless, 32$ chez Sephora

Courtoisie

Le nom le dit, on peut oublier les injections avec ce gloss qui procure une augmentation de 40% du volume des lèvres !

ACHETER ICI

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s