Les meilleurs collants opaques pour adopter la tendance automnale

En automne, on montre encore ses jambes avec une robe, un short ou une minijupe.

Mais dans nos contrées, on pense à les couvrir... et plus seulement à l’extérieur puisque la température des intérieurs devrait ne pas dépasser les 19 degrés.

Alors que le temps des collants de laine n’est pas encore venu, il faut miser sur les collants. Mais lesquels ?

Dans une boutique, face aux innombrables nuances de collants chair qui sont sur les présentoirs, on ne sait pas trop lequel choisir.

Et c’est tant mieux, car les fashionistas françaises trouvent cette pièce démodée, hors d’âge – au sens où ces collants feraient penser à des bas de mamie.

Donc, la solution demi-saison reste le collant opaque. Et plus précisément semi-opaque. Ou alors en laine ou en coton très épais (mais ce sera pour des jours plus froids, ou pour les grandes frileuses).

AFP

Si le noir reste un grand classique et passe-partout, on profite surtout de la forte tendance aux couleurs fortes pour oser la couleur, ce qui permet aussi de jouer le look monochrome tendance. L’idéal : collant et chaussures assortis... ou contrasté !

Les collants fantaisie sont aussi appréciés.

Voici 5 paires de collants résistantes et tendance à se procurer dès maintenant:

Collants demi-opaques de Filodoro - 19$ chez Simons

ACHETER ICI

Collants opaques de No Nonsense - 11$ chez Amazon

ACHETER ICI

Collants à motif floral de Shein - 22$ chez Amazon

ACHETER ICI

Collants opaques - En rabais à 10$ chez Reitmans

ACHETER ICI

Ensemble de 2 paires de collants de Manzi - 24$ chez Amazon

ACHETER ICI

