Les 5 meilleurs autobronzants pour le visage pour un coup de main avant l'été

On rêve toutes d’un teint bronzé 365 jours par année, mais au Québec, il est difficile d’obtenir ce teint de pêche permanent.

• À lire aussi: Voici 8 produits pour une peau bronzée prête pour l'été

• À lire aussi: Les erreurs qu'on fait tous en appliquant l'autobronzant (et comment les éviter!)

De plus, les rayons nocifs du soleil ne font rien de bon pour notre épiderme: il vaut donc mieux se tourner vers d’autres avenues pour obtenir un teint bronzé.

Heureusement, les autobronzants existent! Et depuis la dernière décennie, les formules se sont grandement améliorées, nous offrant des colorations subtiles, naturelles, ou dramatiques (mais jamais orange!), selon l’effet désiré.

On vous présente quatre produits autobronzants pour le visage qui se démarquent!

via nuda beauty

Meilleur pour: une application pratique, sur le pouce

Prix: 40$

Une eau bronzante efficace, mais naturelle que l’on applique sur l’ensemble du visage, pour un effet diffus. On le laisse près de notre poste de travail, pour réappliquer au fil de la journée et créer une mine bronzée en deux temps, trois mouvements. Disponible en version originale et foncée.

ACHETER ICI

via tealogy

Meilleur pour: un effet visible en moins d’une heure

Prix: 49$

Si vous souhaitez le plus possible garder votre routine beauté simple et sans ingrédients chimiques, les gouttes de sérum par Tealogy sont faites pour vous! Fait d’ingrédients naturels à 99%, ce produit se développe rapidement, en moins d’une heure, vous offrant une bonne mine immédiate.

ACHETER ICI

via sephora

Meilleur pour: un bronzant et un soin tout-en-un

Prix: 49$

Ces gouttes autobronzantes ultraconcentrées pour le visage sont enrichies dʼingrédients bronzants actifs et de soins pour la peau, comme la nicotinamide, la vitamine E et l’acide hyaluronique, qui assouplissent et hydratent la peau.

ACHETER ICI

via bondi sands

Meilleur pour: bronzer et hydrater la peau

Prix: 35$

Ce masque agit pendant la nuit, pour que vous puissiez vous réveiller avec une peau éclatante et hydratée! Il procure une hydratation riche à la peau sans obstruer les pores et remplace notre crème hydratante de nuit, avec un petit plus!

ACHETER ICI

Meilleur pour: un bronzage naturel et doré

Prix: 50$

Un spray avec un aérosol diffus qui permet une application sans strie ni tache sur l'ensemble du cops,mais aussi le visage! On l'applique librement sur le visage et le décolleté et, 8h plus tard, on obtient un bronzage doré et naturel.

ACHETER ICI

À VOIR: Voici avec qui les acteurs de Bridgerton sont en couple dans la vraie vie