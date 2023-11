Plus grande vente de l’année pour cette entreprise de bijoux canadienne adorée des stars

À l’approche des Fêtes, une envie de nouveauté et de brillance vous guette l’esprit, mais à prix réduit? La compagnie de bijoux Mejuri l’a compris.

• À lire aussi: Charli D'Amelio craque pour cette compagnie de bijoux montréalaise

• À lire aussi: On a trouvé les boucles d’oreilles préférées d’Ariana Grande et voici où les acheter

• À lire aussi: Alicia Moffet lance sa collection de bijoux en collaboration avec cette compagnie d’ici

La marque de renom Mejuri est reconnue pour son vaste éventail d’accessoires sophistiqués pour la plupart offerts à prix raisonnable, tout en assurant une qualité dans ses produits.

Plusieurs vedettes internationales ont adhéré à cette compagnie canadienne, devenant leur référence numéro un en matière de bijoux très classes.

En vue de la période festive qui arrive à grands pas (et qui est souvent associée aux grandes dépenses), Mejuri vous donne un petit coup de main en tenant un «Black Friday» bien particulier, et surtout, en avance.

Cet accès anticipé à la plus grande vente de l’année est en cours, mais uniquement pour les membres Mejuri+. Pour adhérer au programme, il suffit de s’inscrire gratuitement sur le site de Mejuri. Vous pourrez ensuite toucher une réduction de 20% sur tous vos achats en assurant une dépense minimale de 150$.

Vous avez jusqu’au dimanche 19 novembre pour profiter de cette opportunité en or.

La couronne de roi et reine vous reviendra lors de vos prochaines soirées des Fêtes! Ces accessoires complèteront parfaitement un ensemble et ajouteront encore plus d’élégance à une tenue pour célébrer Noël et le jour de l’An.

Voici 5 superbes modèles qui attireront tous les regards:

VIA MEJURI

VIA MEJURI

VIA MEJURI

VIA MEJURI

VIA MEJURI

C’est l’heure de copier vos stars préférées!

• À lire aussi: Noël 2023: les 28 meilleurs calendriers de l'Avent beauté et «selfcare» à se procurer rapidement

• À lire aussi: Noël 2023: 33 cadeaux pour femmes parfaits à offrir cette année

• À lire aussi: LE cadeau de Noël à demander selon votre signe astrologique

À VOIR: Addison Rae amène l'accessoire sexy de l'été à un autre niveau