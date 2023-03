Le mois de mars peut sembler plus difficile pour ces deux signes astrologiques

Certaines personnes peuvent avoir un sentiment d’épuisement depuis quelque temps. Si vous êtes natifs d’un de ces deux signes, voici une explication possible.

Mars représente l’action et les confrontations, mais représente également le renouveau en astrologie. C’est la saison parfaite pour les amours et les opportunités. C’est même une période très propice aux amitiés.

La pleine lune en Vierge du 7 mars sera aussi une occasion de se réorganiser et prendre un tournant positif dans votre hygiène de vie et votre routine. On prend soin de soi pour s’épanouir comme les fleurs au printemps.

Toutefois, certains signes du zodiaque ont un nuage gris sur leur tête.

Les natifs de ce signe devront apprendre à ralentir.

Ralentir peut sembler inconcevable pour les Gémeaux, et c’est pourquoi il faut faire attention. Les gens nés sous ce signe sont généralement agités, l’esprit toujours en mouvement. Le caractère social et toujours en recherche de défis peut inciter les Gémeaux à remplir leur agenda et négliger les moments de repos, élément nécessaire à un bon fonctionnement au quotidien.

Les Gémeaux devront apprendre à ralentir davantage et s’imposer des moments de relaxation pour ne pas souffrir d’épuisement accumulé.

Ce signe de terre doit pratiquer le lâcher-prise.

Le second signe qui semble avoir du mal à profiter du mois de mars est le Capricorne. Les Capricorne de ce monde ont généralement du mal à déléguer et ne pas tout faire par eux-mêmes. Dernièrement, les natifs de ce signe tentent de faire aboutir des projets sur lesquels ils bûchent depuis longtemps.

Cependant, en bon Capricorne, ils prennent tout sur leurs épaules et font preuve d’une certaine rigidité. Apprendre à lâcher prise pourrait leur donner un peu d’air et attirer du positif autour d’eux.

