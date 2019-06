L’animatrice télé et youtubeuse Marina Bastarache va mettre toutes ses connaissances sur la mode en action dans une nouvelle collection de vêtements, Nana the Brand.

Marina est connue pour son style toujours très tendance. Il est donc logique qu’elle lance sa propre marque!

La créatrice a fait sa grande annonce sur son compte Instagram avec une magnifique photo d’elle en maillot de bain, accompagnée des influenceuses Cindy Cournoyer de Gloria-Bella.

Cette nouvelle arrive quelques semaines après que Cindy elle-même ait lancé une collection de vêtements vendue chez Le Manoir.

On observe sur les photos de la collection plusieurs modèles de shorts en jeans, des lunettes de soleil, et des maillots: on s’attend donc à une collection très estivale!

Une chose est certaine, c’est que ce sera magnifique, comme chaque morceau de vêtement que Marina porte.

Nana the Brand arrivera en exclusivité chez Simons le 3 juin prochain. Notez cette date à vos agendas!

