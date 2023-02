15 magnifiques manteaux d'hiver «puffer» en méga rabais

Que cela soit pour prendre de l'avance sur l'hiver prochain ou pour être au chaud durant les dernières semaines froides de l'année, il n'est jamais trop tard pour se procurer un nouveau manteau d'hiver!

La fin de la saison approchant, plusieurs marques offrent de magnifiques manteaux soldés. Des rabais jusqu'à 75%, il faut en profiter!

Voici donc 15 beaux manteaux d'hiver stylés en rabais:

1) Manteau matelassé bouffant de Twik chez Simons – 40$ (prix courant: 175$)

Attirez tous les regards avec LA tendance de l'hiver 2023, un manteau puffer court et coloré.

2) Manteau matelassé au Joe Fresh – 70$ (prix courant: 129$)

La teinte et la coupe originale de ce manteau prouvent qu'on peut toujours réinventer un classique.

3) Manteau matelassé mégapoches plaquées de Twik chez Simons – 70$ (prix courant: 125$)

Ce manteau léger vous suivra de l'automne à l'hiver, puis encore au printemps. Offert en plusieurs couleurs différentes, il y en a pour tous les goûts!

4) Manteau matelassé long à Old Navy – 100$ (prix courant: 180$)

Un classique indémodable, ce puffer long saura vous garder au chaud, et ce, avec style.

5) Manteau matelassé Nuptse écourté de The North Face chez Simons – 200$ (prix courant: 375$)

C'est l'occasion de vous procurer le manteau écourté le plus populaire des dernières années! On adore ce modèle et il n'est pas près de disparaître.

6) Veste sans manches rétro Nuptse 96 de The North Face chez Simons – 200$ (prix courant: 310$)

Si vous cherchez plutôt une version sans manches de ce manteau viral, profitez d'un rabais de 35%.

7) Manteau en duvet synthétique chez Reitmans – 44$ (prix courant: 55$)

Offert en rouge, en noir et en blanc, ce manteau écourté à capuchon est aussi stylé que pratique.

8) Manteau matelassé deux couleurs de Noisy May à La Baie – 59$ (prix courant: 149$)

North Face a popularisé le manteau matelassé bicolore, mais plusieurs autres marques offrent leur propre version. On a un faible pour celle-ci!

9. Manteau matelassé midi au Joe Fresh – 50$ (prix courant 89$)

Léger, mais chaud, ce manteau lilas nous donne hâte à l'arrivée du printemps!

10. Manteau matelassé de Vero Moda à La Baie – 59$ (prix courant 149$)

La coupe ample de ce manteau ajoute une touche de style qui, à ce prix-là, est un indispensable!

11. Manteau à capuchon en duvet synthétique chez Reitmans – 48$ (prix courant 60$)

On adore les détails qui réinventent ce classique, comme la teinte, la doublure intérieure ou encore les manchettes avec des trous pour les pouces.

12. Manteau matelassé avec accents lustrés de i.five chez Simons – 60$ (prix courant 150$)

L'allure sportive de ce puffer court donne l'impression que vous sortez tout juste d'un cours de Pilates, et on adore!

13. Manteau matelassé Alps à Banana Republic – 150$ (prix courant 300$)

Chic et décontracté à la fois, ce manteau écourté est un véritable passe-partout.

14. Manteau matelassé long de Sanctuary à La Baie – 92$ (prix courant 229$)

Disponible en 4 couleurs pour tous les goûts, ce manteau vous gardera au chaud cet hiver, et pour les années à suivre.

15. Long parka matelassé de Twik chez Simons – 100$ (prix courant 200$)

Très chaud, ce manteau vous aidera à braver les températures les plus extrêmes, et ce, avec style.

Bon shopping!

