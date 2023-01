Le film d'horreur M3GAN aura une suite et voici tout ce qu'on sait

La comédie d’horreur M3GAN a fait sensation en début d’année. Bonne nouvelle pour les fans, une suite a été confirmée!

Après un grand succès en salle et auprès des critiques, il n’est pas surprenant d’apprendre qu’on aura droit à un M3GAN 2.0.

Le film de science-fiction à saveur d’horreur et de comédie noire est rapidement devenu viral sur TikTok grâce à la poupée maléfique instantanément iconique, M3GAN.

Alors, que sait-on sur la suite, M3GAN 2.0?

Les acteurs de M3GAN 2.0

Getty Images via AFP

On sait que Violet McGraw sera de retour dans la suite en tant que la BFF de M3GAN, Cady. Il en est de même pour Allison Williams dans le rôle de la créatrice de la poupée meurtrière, Gemma.

Ce n’est pas encore confirmé au moment d’écrire ces lignes, mais on s’attend à retrouver Amie Donald et Jenna Davis qui incarnent respectivement le corps et la voix de M3GAN.

L’histoire de M3GAN 2.0

Les détails de l’histoire n’ont pas encore été révélés, mais les producteurs du film ont avoué qu’ils planifiaient faire une suite avant même que le film ne soit sorti. On s’attend donc à une histoire étoffée!

Sans trop en dévoiler, la fin du premier film laisse entendre que M3GAN pourrait changer de forme pour devenir plus puissante. On se demande bien jusqu’où cela pourrait aller.

La date de sortie de M3GAN 2.0

Il faudra s’armer de patience, la suite arrivera sur nos écrans le 17 janvier 2025. On gage que l’attente vaudra le coup!

À suivre...

