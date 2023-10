Lysandre Nadeau et Claude Bégin se confient sur le futur de leur famille

Les parents du petit Blaise ont discuté de la possibilité ou non d'agrandir leur famille, alors que le couple vient à peine d'emménager ensemble.

En entrevue au magazine 7 Jours, Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont été transparents sur leur futur à deux et en tant que parents. Ils ont répondu à une question revenant souvent chez les abonnés de Lysandre sur les réseaux sociaux: y aura-t-il un deuxième bébé?

Claude, déjà papa d'un adolescent nommé Romain, a affirmé que plusieurs discussions sur le sujet avaient été mises sur la table. «Nous ne sommes pas fermés à l'idée de lui faire un petit frère ou une petite soeur. Une fois que nous serons sortis du tourbillon infini dans lequel nous sommes plongés depuis la naissance de Blaise, pourquoi pas!», a lancé le chanteur.

Pour sa part, Lysandre révèle qu'elle allaite encore et que sa vie tourne autour de Blaise. Lysandre se dit comblée à 200% en tant que maman et qu'elle doit toutefois s'assurer de prendre du temps pour toutes les sphères de sa vie afin de prendre du temps pour se retrouver en tant que femme. L'influenceuse ne ferme toutefois pas la porte à un deuxième enfant. «Une fois que je me serai retrouvée, peut-être que j'aurai envie de replonger dans l'aventure de la maternité, qui sait!»

Les parents de bébé Blaise sont également revenus sur ses premières heures de vie difficiles, alors que le personnel hospitalier a dû s'occuper d'urgence de Blaise pour une hernie diaphragmatique. Le bébé et la famille vont mieux, mais Lysandre garde de lourds souvenirs de ces moments angoissants.

On leur souhaite bien des bons moments pour la suite!

