Lysandre Nadeau adopte ces patchs anti-boutons populaires sur Amazon

Lysandre Nadeau a utilisé ses réseaux sociaux pour partager ses déboires récents avec l'acné qui s'est invitée sur son front récemment. Par chance, cette dernière a trouvé une solution pour remédier à son problème de bouton et heureusement pour nous, elle est aussi efficace qu'abordable!

L’influenceuse Lysandre Nadeau a récemment publié une story, abordant sans tabou son acné. Sa communauté s’inquiétait, pensant qu’elle avait des marques de punaises de lit au visage. Heureusement pour elle, ses imperfections se sont rapidement résorbées grâce à un produit disponible sur Amazon.

Son produit de prédilection? Des patchs anti-boutons Nexcare, qui se hissent au sommet des ventes sur le populaire site transactionnel, avec une note de 4,3 étoiles sur 5 et plus de 2000 avis.

Ces timbres que l'on dépose tout simplement sur la zone affectée agissent comme une éponge afin d’absorber le pus et le sébum. Du même coup, ils nous empêchent de toucher nos boutons, une mauvaise habitude qui a tendance à ralentir le processus cicatriciel. Dans les commentaires sur Amazon, les utilisatrices à la recherche de solutions simples pour diminuer l’apparence de boutons indésirables se voient ravies, comme ils fonctionnent sur tous les types de peaux.

Pour une utilisation optimale, il est important de se laver la peau préalablement et de la laisser sécher, pour éviter que les patchs ne se décollent. On l'applique ensuite sur le pustule, et lorsque la couleur passe du clair au blanc, c’est signe qu’ils fonctionnent!

Lysandre Nadeau confirme l’efficacité du produit en démontrant le résultat après une journée d’utilisation. Cette dernière explique qu’en seulement 24 heures, son acné n'est presque plus visible. Elle ajoute un peu de fond de teint par dessus et le tour est joué: les boutons semblent disparus. Selon elle, ces patchs anti-boutons Nexcare ne sont rien de moins qu’un miracle!

À son petit prix, de 13$ pour 36 timbres et 24$ pour 72 timbres, ça vaut le coup de l'essayer! Ces timbres à coller sur la peau sont également populaires sur la plateforme qui dicte les tendances, c'est-à-dire, TikTok!

Si tu as des boutons qui poussent sans préavis avant un événement, tu sais quelle est la solution rapide pour absorber tes petites imperfections!

