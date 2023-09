Lush lance sa collection d'halloween 2023 et vous voudrez tout vous procurer

Lush cosmétiques lance une gamme spéciale de produits pour Halloween, un vrai rêve pour les fanatiques de cette fête créative et épeurante!

LUSH

Colorée, audacieuse et intrigante, cette collection propose des nouveautés effroyables en plus des produits favoris des Lushies minutieusement concoctés avec des ingrédients frais.

Avec cette collection, disponible dès le 31 août en ligne et en boutique , Lush revient nous hanter avec des produits tous plus originaux les uns que les autres: des vampires, des citrouilles, des monstres et plus encore!

Après l’édition limitée Barbie , la collection d’Halloween est plus fabuleuse que jamais avec ses 30 produits distincts et ses 6 ensembles cadeaux.

VOICI UN APERÇU DES CRÉATIONS D'AUTOMNE TERRIFIANTES POUR HALLOWEEN

Bombes pour le bain fantomatiques, gelées visqueuses étincelantes, créations à la citrouille épicée, produits pour le visage, produits parfumés et cadeaux... tout le monde trouvera son compte au sein de cette collection festive!

PRODUITS POUR LE BAIN — PAIN MOUSSANT

LUSH

«Prenez soin de vous avec un bain moussant hyper adoucissant rempli de purée de citrouille. Les beurres de cacao et de karité équitables entre les deux moitiés laissent la peau souple, tandis que les huiles essentielles vivifiantes vous mettront dans une ambiance automnale. Il suffit d’émietter cette gâterie à la citrouille sous l’eau du robinet pour produire des tonnes de bulles.»

LUSH

«Besoin de vous rafraîchir? Prélassez-vous dans des eaux bleues relaxantes couvertes de montagnes de bulles blanches duveteuses. Le sel marin fin adoucit la peau tandis que l’huile essentielle de menthe verte stimule les sens et glace les os!»

LUSH

«Régalez vos sens avec le petit nouveau de notre gamme Lord Of Misrule! Ce parfum vedette est composé d’un mélange capiteux d’huile essentielle de poivre noir chaleureuse, de patchouli méditatif et d’un soupçon d’absolu de vanille sucré. Il suffit d’émietter un morceau de la couronne sous le jet d’eau pour profiter d’une tonne de bulles parfumées. »

Découvrez tous les pains moussants ici.

PRODUITS POUR LE BAIN — BOMBE POUR LE BAIN

LUSH

«Baignez-vous dans les larmes salées de la banshee hurlante alors qu’elle se dissout en libérant des bonbons pétillants et colore l’eau d’une nuance de bleu éclatante. La poudre de pomme sucrée et les huiles essentielles de pamplemousse et d’amande créent un arôme frais et fruité pour remonter le moral, tandis que le sel de mer laisse la peau si douce que vous hurlerez de plaisir!»

LUSH

«Prenez le bain gothique de vos rêves grâce à cette créature de la nuit. Larguez la chauve-souris dans l’eau et humez le parfum herbacé avec des notes stimulantes aux huiles essentielles de mandarine verte, de romarin, de sauge et de citron. Plongez dans des eaux scintillantes remplies de tourbillons mauves, bleus et roses.»

LUSH

«Ne vous laissez pas tromper par l’apparence de Lord Of Misrule: sous ses airs sages se cache un prince espiègle qui n’attend qu’à être relâché. Larguez la bombe dans l’eau du bain et vous serez hypnotisé.e en la voyant tournoyer et libérer des volutes rouges et un parfum envoûtant d’huiles essentielles de patchouli de Sumatra, de vanille et de poivre noir.»

Découvrez toutes les bombes pour le bain ici.

PRODUITS POUR LA DOUCHE — SAVON

LUSH

«Cet effroyable monstre vous enveloppera dans ses tentacules au parfum sucré de fruit de la passion. Laissez cette petite terreur entrer dans votre bain ou votre douche et libérer les pouvoirs adoucissants de l’extrait de carragheen. L’infusion de fruits de la passion, les absolus de vanille et de cassis créent une mousse qui illumine le teint et stimule les sens.»

LUSH

«Ce fantôme doux pour la peau garde votre forme corporelle en parfait état. La citronnelle et la bergamote sucrées et acidulées améliorent l’humeur tandis que le beurre de cacao bioéquitable hydrate et adoucit la peau. Aucun risque de le perdre, car Ghost in the Dark brille dans le noir! Faites peur à la saleté, à l’excès de sébum et à la sécheresse avec ce savon polyvalent.»

LUSH

«Cette potion contient des cristaux de sel de mer pour nettoyer et exfolier ainsi que des chauves-souris en gelée pour adoucir la peau. Attrapez-en une au vol et faites-la mousser pour une exfoliation en douceur. Les infusions de menthe poivrée et de fleurs de lavande se marient à l’huile essentielle de sauge pour créer un parfum mystérieux, herbacé et stimulant.»

LUSH

«Ce favori des fans est de retour avec son parfum enivrant et sa mousse riche et crémeuse. Le poivre noir stimulant se marie au patchouli terreux pour un arôme épicé, équilibré par un soupçon d’absolu de vanille sucrée. La glycérine hydratante et l’huile de germe de blé hydratent la peau. Avec une peau aussi douce, ne vous étonnez pas si vous vous mettez à faire des mauvais coups!»

Découvrez tous les produits pour la douche ici.

PRODUITS POUR LE VISAGE

LUSH

«Dorlotez et adoucissez votre peau avec Mr. Pumpkin Face! La purée de citrouille riche en vitamines nourrit la peau, le beurre de graines de citrouille biologique hydrate et les graines de citrouille moulues exfolient en douceur et procurent un teint resplendissant.»

LUSH

«N’ayez pas peur: les lèvres sèches n’ont qu’à bien se tenir avec cet exfoliant sucré aux prunes. Parfait pour faciliter l’application d’un rouge à lèvres sombre, il contient du sucre pour éliminer la peau sèche et de l’huile de jojoba et du beurre de karité équitable pour hydrater et apaiser. Des notes d’huile d’orange douce ajoutent un côté ensoleillé à ce petit pot tout droit sorti des ténèbres.»

Découvrez tous les produits pour le visage ici.

ENSEMBLES CADEAUX

LUSH

«Vous ne trouverez que des friandises dans ce cadeau! Offrez-vous des bains acidulés, sucrés et épicés cet automne avec deux de nos bombes pour le bain d’Halloween les plus populaires. Ghostie revient vous hanter avec son arôme de citronnelle stimulant, des tourbillons arc-en-ciel et des bonbons pétillants, tandis que Punkin Pumpkin vous réchauffe avec son arôme d’épices et de lime.»

LUSH

«Enfin une collection de gâteries pour les fans loyaux de Lord of Misrule. Ce cadeau en édition limitée contient cinq produits pour le bain, le corps et la douche afin que vous puissiez vous prélasser dans une baignoire pleine de bulles, vous nettoyer et vous parfumer de notre arôme sucré et épicé emblématique. Réjouissez-vous de ce parfum mystérieux de patchouli méditatif, de vanille onctueuse et de poivre noir stimulant.»

Découvrez tous les ensembles cadeaux ici.

