Lush offre des bombes de bains gratuites aujourd’hui seulement et voici comment faire!

Le 27 avril est maintenant la Journée mondiale de la bombe de bain! Pour célébrer le tout, la compagnie Lush va offrir 100 000 bombes gratuites et voici comment obtenir la vôtre.

Les bombes de bain Lush sont un must pour ceux et celles qui aiment prendre soin d’eux-mêmes. Rien de mieux que de relaxer dans un bain chaud aux parfums enivrants et aux couleurs envoutantes.

C’est la cofondatrice de Lush qui a inventé les bombes de bain en 1989 dans son garage. L’invention a été déposée le 27 avril 1990 et, depuis, Lush a créé plus de 400 modèles différents et vendu plus de 312 millions de bombes dans le monde. Wow!

Pour obtenir votre moment de détente bien mérité, voici ce qu’il faut faire.

Le 27 avril à partir de 16h, présentez-vous dans n’importe quelle boutique Lush pour une consultation et une bombe de bain gratuite jusqu’à épuisement des stocks.

Si vous préférez le faire en ligne, à partir de midi, une bombe gratuite sera ajoutée à votre panier avec n’importe quel achat!

Vous en voulez plus? Le samedi 30 avril de 11 h à 15 h vous pourrez créer votre propre bombe pour le bain et la rapporter à la maison gratuitement dans toutes les boutiques. Détails ici .

Profitez-en et, surtout, relaxez bien.

