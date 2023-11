Ludivine Reding porte LA chaussure confo de l’heure et vous pouvez la copier avec ce modèle à 30$

La comédienne a trouvé chaussure à son pied en combinant confort et style pour élever sa tenue automnale tout en ayant l'impression de marcher sur des nuages. On a maintenant qu’une seule envie: adopter la tendance la plus douce de la saison à notre tour.

• À lire aussi: Ludivine Reding partage des clichés exclusifs de son quotidien à faire rêver

• À lire aussi: Les 7 tendances sneakers pour un style impeccable tout au long de l’automne

• À lire aussi: En minijupe et longues bottes de cuir, Ludivine Reding fait tourner les têtes à la première du film «Testament»

Les mules confortables et douillettes de style pantoufles sont partout cette saison et Ludivine les a choisies à son tour. Pratiques, elles s’enfilent en quelques secondes sans avoir besoin de se pencher.

Nous voyons partout sur les réseaux sociaux des fashionistas cette tendance chaussure de l’automne 2023 qui se veut munie d’une plateforme mousse et d’un intérieur des plus duveteux. Elles sont parfaites pour celles qui souhaitent gagner quelques centimètres en plus.

Mélange idéal entre sabot et botte, la mule doublée en polaire style suède peut être portée autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Une chose est sûre: elle gardera vos pieds au chaud!

Voici le modèle préféré de Ludivine Reding:

Minibottines courtes doublées en polaire sur Amazon - entre 24$ et 35$

VIA AMAZON

Meilleure vente dans la catégorie «pantoufles pour femme», il n’est pas surprenant que cette chaussure fasse l’unanimité chez les adeptes d’un look sans effort.

Disponible en plusieurs versions, dont le bottillon, vous trouverez assurément celle qui vous convient!

Voici deux autres versions tout aussi tendance:

Mini bottes courtes classiques sur Amazon - entre 24$ et 33$

VIA AMAZON

Mules UGG avec fourrure sur Amazon - 135$

VIA AMAZON

Bon magasinage!

• À lire aussi: 30 meilleurs vendeurs à se procurer durant la grande vente Sephora

• À lire aussi: Voici le pantalon qui remplacera vos joggings cette saison

• À lire aussi: 20 manteaux d’automne stylés à moins de 100$ pour rester au chaud

À VOIR: Ludivine Reding porte une robe déchirée et saillante qui ne passe pas inaperçue