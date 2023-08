Ludivine Reding perce la caméra en osant un look beauté hors de ses habitudes

Sur les réseaux sociaux comme dans la vraie vie, il n’est pas rare de voir la comédienne sans maquillage. Celle qui s’affiche au naturel dans son quotidien a surpris ses abonnés en osant un look glam différent.

Si un qualificatif pouvait décrire Ludivine, ce serait «naturelle». En effet, la jeune femme s’amuse à partager quelques moments marquants de sa vie sur Instagram, étant en voyage ou entourée de copains. Les plus fins détectives remarqueront que la globe-trotteuse n’arbore que très peu de maquillage, voire pas du tout.

La beauté naturelle a fait exception à la règle en publiant un cliché tiré d’une séance photo où, le temps d’un instant, cette dernière s’est dévoilée sous un autre jour.

Ligneur foncé tracé sur les paupières, cils élancés, fard à joues sur les pommettes et rouge à lèvres nude étaient au rendez-vous pour capturer le joli minois de Ludivine. Ce maquillage complètement hors de ses habitudes lui allait à ravir, faisant ressortir ses beaux yeux bleus.

Celui-ci a été réalisé par le maquilleur et coiffeur Etienne Bergeron, que l’on a vu signer les looks beauté de Claudia Bouvette, Lunou Zucchini, Rosalie Vaillancourt et Katherine Levac, entre autres.

C’est l’artiste Mari • Photographe, reconnue pour ses magnifiques clichés des vedettes d’ici, qui lui a tiré le portrait ce printemps. On a maintenant hâte que Ludivine soit devant un autre objectif, soit la caméra de la populaire émission STAT.

STORY INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

À notre plus grand bonheur, les tournages ont recommencé! Nous pourrons retrouver l'interprète de Sofia St-Jean dans la quotidienne dès le 11 septembre.

