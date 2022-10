Ludivine Reding partage une rare photo de couple à la plage

Ludivine Reding a publié une photo ensoleillée sur les réseaux sociaux. Un verre à la main, l'actrice de STAT et son copain prennent du bon temps à la mer.

Le froid d'octobre d'atteint pas Ludivine Reding de là où elle est. Entre des tournages, Ludivine part faire le plein de vitamine D au sud des États-Unis.

La publication est accompagnée de la mention « 5 à 7 tranquillou ». Le couple est à Lauderdale-by-the-Sea, une petite ville de Floride.

L'interprète de Sophia est sublime au naturel avec son bronzage dans un bikini à bandeau rose Barbie et vert.

C'est une rare photo de couple pour Ludivine et Antoine, son amoureux depuis plus de deux ans. Depuis le début de leur relation, on a pu voir quelques clichés seulement du duo réuni, souvent dans des paysages paradisiaques.

Même si l'été est derrière nous, les tourtereaux donnent envie de se prélasser au soleil!

