Ludivine Reding partage une adorable photo de couple en voyage en Italie

Vraie globe-trotteuse, la comédienne qui revient tout juste de vacances à Hawaii n’a fait qu’un bond dans le prochain avion, pour une escapade de 48 heures à Venise aux côtés de son amoureux.

Ludivine Reding semble vivre son plus bel été jusqu’à présent, profitant de l’accalmie des tournages qui prenaient tout son temps cet automne dans la quotidienne STAT.

Récemment, on a vu la blondinette s’amuser en compagnie de ses amies à Hawaii. Elle a marqué l’imaginaire de tous, ne pouvant passer inaperçue en adoptant la tendance du bikini acidulé.

Celle qui s’ennuyait déjà de déposer ses valises ailleurs dans le monde n’a pas attendu plus longtemps: Ludivine a immortalisé le décor pittoresque de Venise lors d’un court séjour en amoureux, publiant le tout sur Instagram.

C’est dans une série de clichés en guise de souvenirs de son passage en Italie que l’on découvre une adorable photo de Ludivine et son copain, Antoine. Dans le décor mythique de Venise, le couple semble plus complice que jamais.

INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

La charmante ville les a inspirés, car la paire dégage la romance. Blottie contre son homme sur un pont, Ludivine transperce la caméra de bonheur. Leur duo de feu nous hypnotise: le fameux canal ne devient qu’un simple accessoire derrière eux.

La jeune femme a définitivement trouvé son partenaire de voyage qui la suit dans ses aventures!

INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

Effectivement, Ludivine prend de plus en plus l’habitude de partager des moments précieux avec son copain, dans des décors plus pittoresques les uns des autres.

Ludivine a partagé une story, désormais rendue en Slovénie.

STORY INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

On a hâte de suivre l’itinéraire des tourtereaux dans ce voyage à faire rêver!

