Vous devez voir le look de Ludivine Reding en corset

Les choix vestimentaires de l'actrice Ludivine Reding ne cessent de nous impressionner. Toujours distinguée, la comédienne sait ajouter sa petite touche personnelle à chacun de ses derniers looks mode. Son dernier ne fait pas exception!

PAUL DUCHARME / COURTOISIE

Dans un carrousel de photos de style «photodump» sur Instagram, la comédienne de STAT a partagé un tout dernier OOTD à tout casser, qui est passé sous le radar de plusieurs.

En effet, le look n’étant pas en couverture de la série des moments capturés par son téléphone, ce dernier a failli nous échapper. Sur le cliché, la belle blonde prend la pose vêtue d’une tendance phare de 2023: le corset.

INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

D’apparence ultra féminine par sa coupe et ses baleines apparentes, ce corset adopte également certains codes du sportswear. Point de vue couleur, le blanc cassé et le beige apportent une touche minimaliste au morceau et avec ses ouvertures et attaches sur les côtés, on sent que Ludivine aurait pu arborer ce haut lors d'une soirée de course de la F1!

La jeune femme marie le corset avec un pantalon noir ligné, ajusté à la taille, mais large vers le bas. Toujours dans la sobriété, elle ajoute la touche finale: des talons pointus argentés très chics.

Ludivine n'est pas la seule star qui a osé le bustier récemment. On a pu apercevoir l’actrice Sydney Sweeney, les chanteuses Dua Lipa et Camilla Cabello, l’influenceuse Alix Earle et plusieurs autres, adoptant cette tendance forte de la saison.

Notre petit doigt nous dit que cette tenue aurait été immortalisée lors de la séance photo du magazine Clin d’oeil pour le numéro d’avril, duquel elle en est la covergirl...

Est-ce vraiment le cas? Les paris sont ouverts!

