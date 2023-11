Ludivine Reding incendiaire dans la couleur phare de l’hiver avec ce look enflammé

La talentueuse comédienne s’est transformée en véritable icône de la mode lors d’un bref périple en Belgique.

Celle qui faisait partie du jury du Festival International du Film de Comédie de Liège s’est pourvue de son chapeau de juge avec une élégance inégalée.

Toute de rouge vêtue, Ludivine a su combiner plusieurs esthétiques au sommet des tendances actuelles, en commençant par la couleur flamboyante adorée du moment qui épousait parfaitement son teint de pêche.

Toujours à l’avant-garde, la belle blonde a choisi d’adopter éminemment le coloris qui sera le plus en vogue cet hiver. Le rouge sera une source de chaleur au cœur de la grisaille et du froid. En crop top et jupe moulante de cette couleur envoûtante, celle-ci inspirait la romance.

En plus d’enflammer tout sur son passage en explorant avec des nuances vibrantes, cette dernière a ajouté une boucle noire à ses cheveux, entrant à son tour dans l’ère balletcore qui bat toujours autant son plein.

Pour couronner cet ensemble audacieux, Ludivine a osé des bijoux massifs à l’allure boho. Ces accessoires proviennent de Gooey Jewelry et E m & M a y, deux entreprises montréalaises qui confectionnent avec amour des créations originales.

Une seconde tenue était signée par la compagnie de vêtement, immortalisée par l’entremise d’une story réservée à ses abonnés Instagram. Le chandail transparent à motifs éclectiques faisait ressortir ses yeux bleus et rappelait du patchwork, offrant un look rétro à celle qui l’arborait fièrement.

STORY INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

La jeune femme semble s’être amusée aux côtés du comédien et auteur Guillaume Lambert. Sur ce tapis rouge, elle avait opté pour une minirobe noire ajustée et s’était recouverte d’un veston gris oversized. Un sans faute!

STORY INSTAGRAM / LUDIVINE REDING

Ludivine ne pouvait passer inaperçue en mariant habilement les tendances mode avec son propre sens du style, créant ainsi une esthétique unique lors de son séjour en Belgique!

