Ludivine Reding éblouissante dans un «selfie» sans maquillage en voyage

Ludivine Reding a profité d’une parcelle de soleil sur la route entre le Guatemala et le Salvador pour quelques clichés au naturel.

C’est en voiture en revenant d’une excursion, sans maquillage et les joues rougies par la chaleur du Sud, que Ludivine en a profité pour publier de charmants selfies.

La jeune femme est rayonnante. Ludivine et son amoureux Antoine sont présentement en voyage en Amérique du Sud et les photos ensoleillées donnent une envie d’évasion. La comédienne de STAT a d’ailleurs mis en ligne une photo sur la plage et un carrousel pour souligner la nouvelle année.

On a aussi droit à des parcelles de leurs aventures quotidiennes, dont une excursion près d’un volcan en action. Les images sont plutôt impressionnantes.

Alors que la neige s’accumule ici au Québec, on souhaite à l’actrice et son amoureux de faire le plein de beau temps et d’aventures au Salvador.

