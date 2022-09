Ludivine Reding porte une coiffure inspirée par Bella Hadid aux Gémeaux

Dimanche soir a eu lieu le gala des Prix Gémeaux à Radio-Canada, récompensant la télévision d'ici, et plusieurs vedettes ont défilé sur le tapis rouge pour l'occasion. Ludivine Reding a su se démarquer parmi les vedettes.

Son look alliant le chic et le punk un brin provocateur a vite fait d'attirer les caméras. Ludivine est sublime!

Sa robe courte à découpes a été sélectionnée avec la styliste Gabriella Viero de chez Ssense, le maquillage est signé Sophie Parrot derrière Miss Lala Makeup et Ludivine est passé sur la chaise d'Anne-Marie de Pinklablonde Club.

Le chignon signature est une inspiration dénichée de la muse Bella Hadid. On a pu voir la mannequin avec une coiffure semblable lors des MTV Video Music Awards de 2020. Bella n'est pas inconnue aux coiffures d'inspiration Cybercore, 90 et 2000. Ses looks sont des inspirations infinies!

Le style complétait à merveille la tenue totalement noire de l'actrice.

Découvrez tous les looks marquants du tapis rouge du gala des prix Gémeaux par ici!

