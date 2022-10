Lucie Rhéaume partage une première photo de couple avec son nouvel amoureux

L'entrepreneure et influenceuse a mentionné dans un épisode du podcast En Privé SVP qu'elle avait rencontré quelqu'un plus tôt cette année.

• À lire aussi: Lucie Rhéaume se confie sur la fois où elle a cru être enceinte

Lucie Rhéaume n'est plus un cœur à prendre et présente officiellement son amoureux sur Instagram.

La publication de la jolie photo est accompagnée de la légende «Je crois que j'ai attrapé le plus gros poisson de Gaspé». Celui qu'on ne connaît toujours que sous le pseudonyme de «Monsieur A» et Lucie se fréquenteraient depuis maintenant quelques mois.

Dans les dernières semaines, Lucie a partagé une expérience de navigation sur une embarcation à voiles.

Dans le podcast En Privé SVP avec son amie Cindy Cournoyer, Lucie a dévoilé qu'elle avait fait un pacte de célibat avec elle-même, mais que Monsieur A était venu contrecarrer ses plans.

Plus tôt cette année, Lucie était partie le rejoindre en France alors qu'il y était en stage. On avait pu avoir quelques indices de leur relation sur Instagram et TikTok mais jamais on n'avait eu un réel aperçu de qui il était, ou presque.

Le nouvel amoureux de Lucie n'a pas de réseaux sociaux, ce qui le rend encore plus mystérieux. On sait de lui qu'il voyage beaucoup, qu'il est souriant, intelligent, attentionné, aventurier, gentil, curieux et généreux, selon les dires de sa douce.

On souhaite longue vie aux amoureux!

Découvrez nos capsules vidéo:

s