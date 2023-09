Voyez les looks les plus flamboyants des vedettes québécoises à la première du film «Solo»

Qui dit première de film dit artistes sur leur 36. C’était bel et bien le cas chez nos vedettes québécoises préférées réunies au Cinéma Impérial pour la présentation du film Solo, de Sophie Dupuis. Les looks de Claudia Bouvette, Éléonore Lagacé et Catherine St-Laurent ont notamment marqué nos imaginaires!

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

• À lire aussi: Rentrée télé: voici toutes les séries à ne pas manquer cet automne

• À lire aussi: Claudia Bouvette, Emi Chicoine et Audrey Roger seront réunies dans cette série cet hiver

• À lire aussi: Voyez ENFIN la bande-annonce de la nouvelle série qui réunit Sarah-Jeanne Labrosse et Pier-Luc Funk à l’écran cet automne





Présenté d'abord en première mondiale au Festival internation du film de Toronto la veille, ce troisième long métrage de Sophie Dupuis raconte l'histoire de Simon (Théodore Pellerin), novice dans l'univers montréalais des drag queens, qui tombe amoureux d'un collègue (Félix Maritaud). Parallèlement, il tentera de renouer avec sa mère (Anne-Marie Cadieux).

Voyez tous les looks audacieux des vedettes québécoises à la première du film Solo:

1) Claudia Bouvette

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

2) Éléonore Lagacé

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

3) Catherine St-Laurent

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

4) Théodore Pellerin

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

5) Lévi Doré

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

6) Charlotte Aubin

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

7) Sophie Dupuis

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

8) Alice Moreault

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

9) Tommy Joubert

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

10) Vlad Alexis

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

11) Anne-Marie Cadieux

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

12) Simon Boulerice

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

13) Félix Maritaud

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Solo sortira en salles le 15 septembre prochain.

• À lire aussi: Ce comédien adoré obtient un rôle dans «Indéfendable»

• À lire aussi: Ce film quétaine sera parfait pour les jours gris de l'automne

• À lire aussi: [VIDÉO] Les comédiennes du film «Coeur de slush» jouent à Vérité ou Conséquence

À VOIR: Claudia Bouvette est une reine disco dans un look totalement scintillant