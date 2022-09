Les plus beaux looks d'influenceuces québécoises à la New-York Fashion Week

La semaine de la mode de New-York se tient présentement et plusieurs influenceuses québécoises ont eu la chance de s'y rendre.

• À lire aussi: 30 influenceurs québécois avec le plus d’abonnés sur Instagram

On prend un moment pour admirer les différents looks les plus audacieux les uns que les autres. On prend aussi un moment pour applaudir Cindy et Lucie qui ont présenté un défilé Girl Crush Gang pour l'occasion!

Les créatrices de contenu québécoises présentes dans la grosse pomme ont vécu un séjour haut en émotions.

Voici les looks marquants de la New-York Fashion Week.

Julie-anne Ho

La classe de Julie-Anne se fait voir à travers cet ensemble minimaliste-chic. Elle a présenté quelques sacs de sa compagnie, Essaim, dans la suite pré-défilé de Girl Crush Gang.

Sade Mowatt

Sade s'est inspirée de Matilda Djerf et du Barbiecore pour ces tenues.

Maud Poulin

Maud opte pour des tenues extra qui révèlent parfaitement sa personnalité.

Sarah Ostiguy

Les découpes, la longueur, les chaussures, le sac, on aime tout de cette tenue de Sarah Ostiguy!

Emy-Jade Greaves

On ne s'attendait à rien de moins pour les tenues d'Emy-Jade. Les looks sont à tomber par terre.

• À lire aussi: Voici la couleur que tout le monde va porter cet automne

Lucie Rhéaume

On remarque un clin d'oeil au passé dans les tenues proposées par Lucie. La NYFW est le moment parfat pour oser.

Cindy Cournoyer

Les tenues de Cindy n'ont pas manqué d'agréablement nous surprendre tout au long de son séjour. On aime particulièrement le tuxedo canadien créé spécialement pour elle.

Tracy Valentine

Le rose de la robe de Tracy rappelle également la tendance Barbiecore. Tracy complète le look avec une botte au dessus du genoux, tendance forte cet automne.

Hara Chiaki

Quel style dramatique pour Hara! La transparence, les volants, la découpe, tout y est pour une entrée remarquée dans chaque pièce où Hara est passée.

Marie Gagné

Fidèle à elle-même, Marie a été vue toute de noir vêtu. La créatrice de contenu et mannequin réussi très bien à rendre le tout spectaculaire.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos!

s