Lili Reinhart sait comment utiliser les réseaux sociaux pour diffuser un message positif, et sa dernière photo en est un bon exemple.

Contrairement à plusieurs célébrités, celle qui joue le rôle de Betty dans Riverdale ne souhaite pas modifier ses photos avant de les publier, afin de ne pas montrer une fausse image d’elle-même à ses abonnés.

C’est d’ailleurs le message qu’elle lance en posant dans un maillot de bain Aerie, une marque qui ne modifie pas le corps de ses mannequins avec Photoshop.

«Je suis fière de dire que j’utilise les médias sociaux pour me montrer de manière vraie et non éditée. Je n’essaie jamais de cacher quoi que ce soit ou de faire croire à quelqu’un que je suis quelque chose que je ne suis pas.»

Elle encourage donc les gens à utiliser le hashtag #AerieReal, car un dollar sera offert chaque fois à une fondation venant en aide aux gens atteints de trouble alimentaire.

Une belle cause et une belle photo partagée par Lili qui risque d’en inspirer plus d’un/une!

