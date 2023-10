Lili Reinhart s’ouvre sur son acné en publiant des clichés sans maquillage sur Instagram

L’actrice qui reste en tout temps transparente avec sa communauté sur les réseaux sociaux s’est révélée au naturel à ses 26,8 millions d’abonnés Instagram.

Après avoir abordé ouvertement du trouble dysmorphophobique intense qui l’habite, voilà que Lili Reinhart se confie désormais à ses fans sur ses problèmes de peau qui l’ont suivi depuis son adolescence.

Prise d’un élan courageux, la belle blonde a publié une série de trois photos sans filtre, révélant son visage complètement au naturel.

Magnifique, douce et lumineuse dans son plus simple appareil, la jeune femme qui inspire son public à s’embrasser sans flafla saura certainement en influencer plusieurs à s’accepter tels qu’ils soient.

Lili a accompagné sa publication d’une confession détaillée sur ses problèmes acnéiques.

INSTAGRAM / LILI REINHART

«Depuis l’âge de 12 ans, je lutte contre l’acné. Ma peau a souffert d’éruptions cutanées, d’hyperpigmentation, de rougeurs et de cicatrices constantes. Je me sens passionnée et motivée à trouver des solutions non seulement pour moi-même, mais aussi pour les autres qui luttent contre l’acné également. C’est ma peau maintenant, sans maquillage... sans filtre. J’ai hâte de partager davantage ce sur quoi j’ai travaillé 🧚🏻‍♂️».

La star a été acclamée pour ce partage bien personnel délivré au grand jour, car certaines personnes ont mentionné avoir eu besoin de ce carrousel photo pour se sentir mieux et ainsi plus confiantes.

Dans la section commentaires, d’autres ont réagi au mystère qui plane concernant le projet excitant sur lequel elle a travaillé. On peut y lire: «je prépare ma carte de crédit, peu importe ce qu’est ce fameux projet».

Les paris sont ouverts: Lili se lancera-t-elle une gamme de produits pour aider les peaux à tendance acnéiques? On a hâte d’en savoir plus...

Une chose est sûre, l’actrice est sublime sans une once de maquillage!

