Célibataire depuis peu, Lili-Ann De Francesco est la plus récente vedette à oser le «boob-window»

Après une rupture et une opération à l'estomac, Lili-Ann s'est envolée vers le sud des États-Unis et en a profité pour nous éblouir avec ses looks.

C'est dans le quartier de Brickell à Miami que Lili-Ann a posé ses valises pour s'éclater après des moments plus difficiles. On ne sait pas qui de l'air ambiant de Miami ou de Lili dans son look sexy a autant réchauffé l'ambiance, mais une chose est sûre, tout ça a fait monter la température.

La robe de Lili-Ann a tout bon pour qualifier son look de sexy. De haut en bas, on retrouve des tendances qui accrochent assurément le regard en débutant par l'encolure Bardot, dégageant les épaules de la chanteuse.

Au niveau de la poitrine, on retrouve le décolleté boob-window, qui a fait sensation au printemps dernier et qui promet de continuer son ascension en tant que décolleté sensuel à adopter lors des soirées les plus festives.

Instagram / Lili-Ann De Fransesco

La robe moule également parfaitement le popotin rebondi de Lili-Ann et la transparence du tissu laisse juste ce qu'il faut d'imagination.

Lili-Ann complète le look d'une paire de sandales mules à talon haut donnant l'impression de jambes à l'infini, un collier de perles délicat et des anneaux créoles assortis.

C'est un look réussi pour Lili qui a non seulement fait rêver avec son ensemble, mais avec une story Instagram les deux pieds dans le sable.

Instagram / Lili-Ann De Fransesco

On l'envie!

