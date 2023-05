Lili-Ann De Francesco a retrouvé l’amour avec cet ex-candidat de télé-réalité

L’actrice et chanteuse Lili-Ann De Francesco n’est plus un cœur à prendre! Celle que l’on a découverte à La Voix en 2015 a retrouvé l’amour, et son prince charmant n’est pas méconnu de l'œil du public! Ex-candidat de télé-réalité, ce dernier était sous les projecteurs jusqu’à tout récemment.

Priorisant sa carrière de chanteuse, Lili-Ann De Francesco se faisait plutôt discrète sur ses amours depuis quelque temps. En effet, son contenu sur ses réseaux sociaux est dédié à ses projets actuels, dévoilant de nouvelles pièces musicales à ses fans.

En juin 2022, on apprenait que la chanteuse était tombée sous le charme d’un dénommé Adam Benmoussa. Cependant, la relation s’était terminée après quelques mois.

Le nom d’Adam résonne désormais chez plusieurs personnes, car ce jeune homme a participé à l’île de l’amour. Son séjour à Las Terrenas dans la «Casa Amor» fut assez bref, n’ayant pas trouvé la flamme qui réchaufferait son cœur.

Suite à cette aventure sous les caméras, l’ancien insulaire n’a pas perdu de temps pour faire la fête à Montréal, s’amusant au festival Metro Metro. C’est dans une série de clichés sur Instagram que l’on retrouve Adam bien accompagné, aux côtés de Lili-Ann!

Seuls les fins détectives auront découvert que le duo s’affiche (finalement) en couple, après une longue pause à leur fréquentation. Malgré qu’elle se trouve de dos, on remarque rapidement la belle crinière bouclée de Lili-Ann à la troisième photo du carrousel, enlaçant son bien-aimé.

INSTAGRAM / ADAM BENMOUSSA

Il n’aura pas fallu des recherches exhaustives pour découvrir qu’il s’agissait bel et bien de Lili-Ann: le joueur de soccer et mannequin nous a simplifié la vie en dévoilant au grand jour son idylle avec la belle brunette. Au dernier cliché, la paire a finalement pris la pose ensemble, officialisant leur relation.

INSTAGRAM / ADAM BENMOUSSA

En entrevue exclusive avec Narcity, Lili-Ann a confirmé qu’elle et Adam étaient toujours restés proches, mais qu’ils avaient eu besoin de vivre des choses de leurs côtés. Elle a confié qu’après un certain temps, ceux-ci ont réalisé qu’ils avaient trop d’amour l’un pour l’autre. Elle a conclu en ajoutant: «je pense vraiment avoir trouvé ma personne!».

Les tourtereaux semblent filer le parfait bonheur et on a hâte de voir ce que le futur leur réserve!

