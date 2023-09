Le père de Lil Tay serait derrière le choquant canular de son décès

Le père de Lil Tay est accusé par la jeune sensation des réseaux sociaux d'avoir mis en scène sa mort.

• À lire aussi: Après avoir été rapportée décédée, la rappeuse Lil Tay confirme être en vie

• À lire aussi: À seulement 14 ans, la rappeuse et influenceuse Lil Tay est décédée

Sur le compte Instagram de la rappeuse de 16 ans suivi par 4,4 millions d'abonnés, seule la publication annonçant sa mort est toujours présente.

L'annonce faite le 9 août dernier a été réfutée par Lil Tay elle-même le lendemain, avisant le média américain TMZ d'un sérieux piratage informatique qui était resté sans suite jusqu'à ce mardi 26 septembre.

Depuis, une nouvelle vague d'inquiétude plombe sur la sécurité de la jeune fille. Voilà qu'une story de Lil Tay ébranle totalement fans et curieux qui se demandent toujours comment le canular sur sa mort a pu prendre forme.

Instagram / Lil Tay

Elle a publié une photo de son père sur fond noir avec une accusation à son égard. On peut y lire en lettres majuscules: «Mon abusif, misogyne, batteur de femme de père, Christopher J.Hope, a prétendu ma mort».

Christopher J.Hope réfute tout en bloc. L'homme s'est adressé au média TMZ en indiquant que «non seulement c'est faux, mais c'est aussi diffamatoire», en indiquant que toute cette histoire pourrait se rendre en cours de justice.

Il ajoute: «La personne responsable de cette publication Instagram, en plus de quiconque répétant cette complètement fausse et étiquetante accusation, est virtuellement certain de devenir un parti défendant dans cette poursuite en diffamation. Tout ce qui est écrit est 100% faux, et j'ai confiance que ça devrait être évident pour quiconque me connaissant et sachant la longue liste absurde et fausse de choses dites par différentes personnes qui ont contrôlé ce compte Instagram.»

Une seconde story montre la main de Lil Tay tenant son passeport américain, laissant le public s'interroger sur ses intentions.

Instagram / Lil Tay

L'inquiétante histoire reste nébuleuse quant à la source de ce canular. À suivre!

À VOIR: Éléonore Lagacé est épatante dans un combo léotard à découpes et cache-tétons