Après avoir été rapportée décédée, la rappeuse Lil Tay confirme être en vie

Le décès de la sensation du web Lil Tay serait un canular. Revirement de situation: près de 24 heures après avoir été déclarée morte via un avis de décès sur sa page Instagram, voilà que la rappeuse annonce (heureusement) être bel et bien en vie.

• À lire aussi: Un acteur de la série «Euphoria» est décédé

• À lire aussi: Billie Eilish vit un deuil important

• À lire aussi: Olivier Dion est en deuil et partage un hommage touchant

L’adolescente de 14 ans a affirmé au média TMZ avoir été victime d’un sérieux piratage sur ses réseaux sociaux. Son compte Instagram aurait été utilisé pour diffuser des «désinformations choquantes» sur la mort de cette dernière, ainsi que de son frère Jason.

Dans une déclaration, elle a rapporté: «Je veux qu’il soit clair que mon frère et moi sommes sains et saufs, mais j’ai le cœur complètement brisé et j’ai du mal à trouver les bons mots à dire. Les 24 dernières heures ont été traumatisantes. Toute la journée d'hier, j’ai été bombardée d’interminables appels téléphoniques déchirants et larmoyants de la part d’êtres chers tout en essayant de régler ce gâchis.»

Elle a poursuivi, s’exprimant sur la fâcheuse situation: «Mon compte Instagram a été piraté par un tiers et utilisé pour répandre de fausses informations et des rumeurs choquantes à mon sujet, au point que même mon nom était faux. Mon nom légal est Tay Tian, ​​pas "Claire Hope".»

Lil Tay a remercié l’aide de Meta, afin de pouvoir récupérer son compte personnel et depuis, la fausse déclaration de décès a été supprimée.

Plusieurs fans se questionnent toujours à savoir pourquoi il lui aura fallu une journée complète pour rassurer ses fans en mettant au clair qu’elle était toujours en vie, considérant qu’elle recevait des appels sur sa «mort» et qu’elle était au courant que son compte était piraté... Cette histoire est très mystérieuse.

La jeune femme de Vancouver qui avait connu son heure de gloire sur les réseaux sociaux en 2017 sera-t-elle de retour dans la sphère musicale? À suivre! Nous voilà toutefois rassurés de la savoir en vie.

À VOIR: BFF Challenge entre les frères Sam-Éloi Girard et Tom-Éliot Girard