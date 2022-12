12 des vidéos Tiktok les plus vues des influenceuses québécoises en 2022

On est beaucoup à passer des heures à visionner des vidéos Tiktok depuis le début de 2022. Voici 12 des vidéos des influenceuses les plus populaires de cette année.

La plateforme devient une manière pour les influenceurs de partager du contenu diversifié, souvent très drôle et qui peut devenir viral. On s’en régale à chaque fois et nous ne sommes pas seules, les vidéos cumulent des millions de vues.

Les vidéos les plus vues excluent les présentations de produits, qui ont tout de même de très grandes portées.

Voyez les TikToks les plus populaires de l'année dans la vidéo ci-dessus!

12) Emy Lalune

Nombre d'abonnés: 1.3 m

Nombre de vues: 1.4 m

Emy a une imagination débordante et d'excellents moyens pour nous transmettre ce qui lui passe par la tête. Elle a recréé le cauchemar de tout adolescent dans les premiers partys avec le jeu de la bouteille.

11) Lucie Rhéaume

Nombre d'abonnés: 83.9 k

Nombre de vues: 1.6 m

La vidéo de Lucie ayant obtenu le plus de vues nous laissait un premier indice sur sa vie amoureuse avec Monsieur A. C'est une courte vidéo de l'influenceuse à l'aéroport en route pour rejoindre son nouveau copain en Europe qui a charmé les abonnés TikTok.

10) Claudie Mercier

Nombre d'abonnés: 1.2 m

Nombre de vues: 1.8 m

Les vidéos à sketchs de Claudie sont à mourir de rire. Sa vidéo qui a récolté le plus de visionnements en est une où elle imite son copain au lever. C'est encore plus drôle puisque tout le monde qui suit Claudie sait qu'elle partage sa vie avec l'ancien candidat de téléréalité Mathieu Pellerin. On imagine très bien la scène!

9) Milaydie Bujold

Nombre d'abonnés: 52.3 k

Nombre de vues: 1.9 m

Milaydie a vécu une rupture en début d'année et elle sait faire avantage des désagréments qu'une telle situation peut amener. Elle a fait une vidéo TikTok dans lequel plusieurs personnes se sont reconnues.

8) Lysandre Nadeau

Nombre d'abonnés: 245.2 k

Nombre de vues: 2.3 m

Lysandre a attiré 2.3 millions de vues avec sa version de la chanson viral lancée par Originalton, reprise mainte et mainte fois sur TikTok cette année. Sa vidéo aborde les hommes qui font passer le besoin des femmes en premier.

7) Cindy Cournoyer

Nombre d'abonnés: 56.9 k

Nombre de vues: 4 m

En voyage pour découvrir un bateau de croisière, Cindy, accompagnée de l'influenceuse Emy-Jade Greaves, a filmé une vidéo avec la trame sonore de Pasha, Bye Fake Friends. Les deux femmes habillées de manière extra ont récolté plus de 4 millions de vues.

6) Claudia Tihan

Nombre d'abonnés: 350.6 k

Nombre de vues: 4.2 m

Cette vidéo fait partie d’une tendance virale de montrer sa face cachée. Claudia a fait monter la température avec cette vidéo-ci, attirant des millions de vues.

5) Podcast Sexe oral par Lysandre Nadeau et Dre Point G avec Alicia Moffet

Nombre d'abonnés: 381.5 k

Nombre de vues: 5.9 m

Le teaser du podcast de Lysandre Nadeau et Dre Point G recevant Alicia Moffet à leur tribune a fait jaser, et ce, même à la radio. La chanteuse et les animatrices déjà populaires ont connu un succès monstre avec leur discussion aux propos chauds.

4) Shina Nova

Nombre d'abonnés: 4.1 m

Nombre de vues: 14.5 m

Le nombre de visionnements le plus haut de Shina Nova pour l'année 2022 est une vidéo de préparation et dégustation de viande de caribou et de béluga avec sa maman. On est curieux d'essayer.

3) Sarah-Jade Bleau

Nombre d'abonnés: 13.9 m

Nombre de vues: 29 m

Sans grande surprise, cette cheffe de file québécoise en matière de vidéos TikTok atteint le haut classement des nombres de vues cette année. Accompagnée de Tony Lopez, Sarah-Jade, les yeux bandés, effectue des mouvements de danse trop stylés selon les changements musicaux.

2) Alicia Moffet

Nombre d'abonnés: 370.3 k

Nombre de vues: 29.1 m

Encore une fois, Alicia Moffet a attiré le public. Cette vidéo d’un filtre où il faut répéter un mot selon les émojis présentés, delicious dans ce cas-ci, a fait sensation. Alicia a attiré beaucoup de gens qui ont ri aux éclats.

1) Enola Bédard

Nombre d'abonnés: 15.6 m

Nombre de vues: 65.7 m

C’est un duo dédié à son art qui se place au premier rang! La danseuse Enola Bédard obtient des vues massives sur cette vidéo puisqu'on les a filmés, elle et son vidéographe officiel, alors qu’ils dansaient dans une gare ferroviaire. Leur énergie est contagieuse.

Bon visionnement!

