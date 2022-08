14 vedettes qui ont supprimé leurs réseaux sociaux pour leur santé mentale

Les réseaux sociaux peuvent être une source de stress dans laquelle on finit par ne plus se reconnaître. Plus encore pour les célébrités qui sont constamment au centre de l'attention et de qui on aime s'informer et débattre derrière nos écrans.

Ça peut être particulièrement dur sur le moral et lourd à porter d'être une Selena Gomez de qui ont parle du physique ou d'un Chase Stokes a qui on reproche de passer rapidement à autre chose après une rupture.

Une pause des plateformes web, une désintox, devient une solution à considérer pour préserver sa santé mentale.

Voici 14 célébrités qui se sont débranchées des réseaux sociaux.

1. Selena Gomez

Selena est l'une des célébrités qui aborde le plus le sujet de la santé mentale et l'importance d'en prendre soin. Prendre une pause des réseaux sociaux fait partie des solutions que Selena met de l'avant. Elle n'hésite pas à se tenir loin des écrans.

Selena a d'ailleurs déjà dit en entrevue que les réseaux étaient terribles pour sa génération. Elle supprime au moins une fois par semaine les applications susceptibles de la faire entrer dans une spirale. Cette pratique lui permet d'éviter d'être obsédée par les commentaires négatifs à son propos, qui peuvent être très durs et gratuits.



2. Tom Holland

Tom a pris quelques minutes pour enregistrer une vidéo dans laquelle il indique prendre ses distances des réseaux sociaux. Spider-man quittera entre-autre la plateforme Instagram pour préserver sa santé mentale. Plus de 67,7 millions de gens suivent Tom sur les réseaux, c'est pourquoi avant d'officiellement couper les ponts avec la plateforme, il a alloué une partie de sa vidéo pour aider les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale, en mentionnant des ressources utiles.

Ce qui pousse Tom a faire une pause d'une durée indéterminée, c'est sa propre réaction à tous les commentaires à son sujet. Ça le rend fou! Comme plusieurs, il obsède sur les commentaires négatifs et ça mine sa santé mentale.

3. Millie Bobby Brown

Encore adolescente en 2018, Millie a quitté la plateforme Twitter puisque des memes homophobes étaient rattachés à elle contre son gré. Cet épisode a été d'autant plus difficile qu'elle devait se justifier dans la vie réelle en plus de la vie virtuelle. Ça a été éreintant pour l'actrice.

Millie a déjà déclaré «Les réseaux sociaux sont parmi les meilleures places au monde et également les pires, ça se contredit. On peut y voir d'ncroyables messages, ça sensibilise à des situations, mais ça peut aussi briser le coeur de voir ce qui se passe en ligne, surtout l'intimidation.»

4. Joe Keery

Le collègue de Stranger Things de Millie Bobby Brown a supprimé toute trace de sa présence sur Instagram en mai dernier et n'est plus actif depuis un bon moment sur Twitter. Est-ce un tour de passe-passe publicitaire ou un besoin de prendre soin de sa santé mentale? La toile s'emballe sur les différentes raisons possible de son absence.

Nul ne connaît réellement encore pourquoi Joe n'est plus présent sur les réseaux sociaux pour le moment, mais ça a ouvert une discussion enflammée sur Reddit.

5. Chase Stokes

Les pauses de réseaux sociaux n'ont rien de nouveau pour l'acteur d'Outer Banks. Chase prend souvent du temps loin de son téléphone puisqu'il a du mal avec les commentaires des fans un peu trop sérieux et irrespectueux.

Une situation illustrant bien le propos est suite à la rupture de Chase avec sa co-star Madelyn Cline. Plusieurs abonnés aillant vite sauté aux conclusions ont martelé Chase de commentaires durs lorsque celui-ci a publié une photo avec sa soeur.

6. Lili Reinhart

La pause de Lili Reinhart a été prise en 2018. Elle a mis fin temporairement a sa présence sur Twitter en indiquant «Est-que les gens sur Twitter ne sont jamais las d'être aussi négatifs et irrespectueux de littéralement tout et tout le monde? Sont-ils à ce point misérables?»

Elle a pris un temps de recul, tout en devant expliquer sur Instagram qu'en étant une personne connue, elle reçoit des messages par centaines de personnes qui déversent leur haine sur les célébrités. «Twitter n'est pas bon pour ma santé mentale et je n'en bénéficie plus. C'est POUR ÇA que je prend une pause.» Elle avait du mal a constater qu'elle devait justifier ce choix à son public, mais elle l'a fait pour mettre les choses au clair.

7. Camilla Cabello

Camila n'a pas Twitter depuis au moins trois ans. La chanteuse publie des photos sur Instagram, mais ne consulte pas la plateforme ni les autres réseaux sociaux susceptibles de miner sa santé mentale. Elle le fait pour se protéger des aspects négatifs des réseaux sociaux, souvent durs à propos du physique de Camila.

Elle a dit en entrevue «Je le fait pour protéger mon énergie. Je veux intensément vivre ma meilleure vie et être la meilleure artiste que je peux être. Je ne peux pas faire ça si je m'attarde à ce que les gens pensent. Je ne peux pas faire ça si j'essaie constamment de plaire.»

8. Ed Sheeran

Le chanteur a une relation assez distante avec les réseaux sociaux. Bien sûr, il utilise Instagram et compagnie pour faire la promotion de sa carrière, mais il n'est pas des plus actifs au quotidien. Heureusement pour le public, Ed fait de temps en temps des publications pour dire qu'un album s'en vient ou encore que sa famille s'agrandit.

Toutefois, il a fait une sabbatique des réseaux sociaux en 2015. Il a expliqué cette pause. «J'ai eu un sacré parcours depuis les 5 dernièes années, mais j'ai l'impression de voir le monde à travers un écran et non mes yeux, alors je prend cette opportunité de de ne pas avoir à être n'importe où ou d'avoir quelque chose à faire dans le monde pour voir tout ce que j'ai manqué.»

9. Ariana Grande

Ariana Grande a vécu des peines de coeur, un deuil médiatisé et des tragédies en concert dont les fans vont se souvenir longtemps. Ces évènements lui ont fait prendre du temps loin des écrans afin d'éviter d'en voir plus de nouvelles reliées à tout cela.

Elle a particulièrement décidé de déconnecté lors de sa rupture avec Pete Davidson puisqu'elle tombait régulièrement sur des mentions de la situation alors qu'elle essayait d'avancer.

10. Demi Lovato

Demi Lovato a une âme sensible et n'a jamais hésité à le démontrer depuis qu'elle est célèbre. Elle a pris une pause des réseaux sociaux alors que sont gérant, Scooter Braun, était en cours contre Taylors Swift pour l'achat des droits de chansons. Les commentaires assassins l'ont poussée à s'effacer des plateformes web en indiquant simplement sur Instagram «Je prend une pause, soyez gentils».

Elle a aussi tendance, comme la majorité des artistes, à se concentrer particulièrement sur les mauvais commentaires qui sont faits à son sujet. Elle s'éloigne des réseaux de temps en temps pour prendre soin de sa tête.

11. Elisabeth Olsen

Elisabeth Olsen n'utilise pas les réseaux. Elle n'a même pas de compte instagram officiel! Elle pense des réseaux sociaux que c'est une manière de contrôler sa propre image.

«Mon image, en moi-même, n'est là que pour disparaître. Je veux que les gens voix seulement le travail dont je suis fière. J'ai l'impression qu'en aillant Instagram ou Twitter les gens se laissent toucher, et je n'ai pas envie d'être constamment touchée. Je ne ferai jamais ça-jamais.»

12.Kristen Stewart

Kristen non plus n'est pas présente sur les réseaux sociaux. L'actrice n'aime pas du tout les conversations virtuelles, qui peuvent au final être une conversation avec soi et une ombre, comme l'a mentionné Kristen en entrevue en 2016.

«C'est un nouveau langage, ce n'est pas invalide. Toutefois, ça devient une obsession avec soi-même et ça valide quelque chose de complètement superficiel sur soi. Ça nous a définitivement changé.»

13. Hailey Bieber

Hailey a supprimé Twitter et a pris le temps d'en expliquer les raisons dans une vidéos parue sur sa chaîne Youtube en mars 2021. «Je n'ai plus Twitter parce qu'il n'y a pas vraiment de moment où j'ai ouvert l'appli et je n'ai pas senti que c'était un environnement toxique.»

Elle a ajouté «L'idée même d'ouvrir l'application génère de l'anxiété et je sens que je vais vomir. Je veux que tout le monde m'aime et c'est difficile à chaque fois, je travaille sur cette pensée. Je commence à me dire que c'est correcte de ne pas vouloir devoir d'explications à tout le monde ou que je doive quoi que ce soit en tout temps. C'est correct de vouloir corriger le tout derrière les portes closes.»

14. Cole Sprouse

L'interprète de Jughead a fait une coupure avec les réseaux sociaux en 2020 après qu'une personne sous le couvert de l'anonymat ait allégué que Cole aurait commis des inconduites sexuelles, sur Twitter.

Quelques mois plus tard, on retrouvait Cole sur Instagram. Celui-ci a écrit «Je sais que j'ai été loin des réseaux depuis un moment. J'ai décidé de prendre une pause particulièrement nécessaire pour ma santé mentale. Je n'ai jamais été l'utilisateur le plus actif, mais même à la quantité de contenu dans lequel je me suis engagé durant la quarantaine a été un peu trop demandante.»

