25 célébrités qui ont posé en lingerie

Oser poser en lingerie est souvent un pari gagnant. Plusieurs célébrités d'ici et d'ailleurs ont partagé des clichés en lingerie qui ne passent pas inaperçus.

La lingerie est un moyen de se sentir vulnérable et confiante à la fois. On comprend pourquoi autant de vedettes se libèrent et publient des photos en petite tenue.

Voici 25 célébrités québécoises et internationales qui ont posé en lingerie.

1. Ludivine Reding

2. Billie Eilish

3. Hailey Bieber

4. Élisabeth Rioux

5. Claudie Mercier

6. Bella Hadid

7. Jessika Dénommée et Vahinée Lefevbre

8. Kylie Jenner

9. Noémie Lacerte

10. Cassandra Bouchard

11. Emy-Jade Greaves

12. Noemy Petit

13. Jessica Prudencio

14. Lysandre Nadeau

15. Sabrina Carpenter

16. Rym Nebbak

17. Tracy Valentine

18. Sydney Sweeney

19. Marina Bastarache

20. Vanessa Duchel

21. Sophia-Rose Labbé

22. Milaydie Bujold

23. Camila Mendes

24. Marilou Bélanger

25. Khate Lessard

