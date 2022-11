Ces 16 vedettes québécoises ont des parents connus

Ils ont grandi sur des plateaux de tournage et dans les coulisses. Maintenant, ce sont eux que l'ont voit devant la caméra et sur scène.

Photo Agence QMI, Sébastien St-Jean

Nos personnalités québécoises ont parfois le talent dans les gênes. Découvrez qui a des parents célèbres!

Découvrez 16 jeunes personnalités québécoises qui ont des parents connus.

1. Livia Martin

L'influenceuse et étudiante en design intérieur est la fille de l'humoriste Maxim Martin. Ensemble, ils ont créé des projets à succès, dont l'émission de télévision Max et Livia.

2. Henri Picard

MARTIN ALARIE / AGENCE QMI

Le comédien et ancien copain de Milya Corbeil-Gauvreau est le fils des prolifiques Isabelle Richer et Luc Picard. Il a grandi sur les plateaux de tournage.

Photo Le Journal de Montréal, Pierre-Paul Poulin

3. Marianne Verville

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

L'actrice qui campe l'iconique rôle d'Aurélie Laflamme dans l'adaptation cinématographique des romans d'India Desjardins est la fille de Pierre Verville. Ce dernier est acteur, humoriste, animateur et imitateur québécois.

4. Rosalie Bonenfant

Rosalie Bonenfant connaît une carrière florissante en tant qu'animatrice, actrice, scénariste et auteure. Sa mère est l'animatrice Mélanie Maynard, que l'on voit à la télévision et qu'on entend à la radio, en plus d'avoir interprété le rôle de Pétrolia dans la série mythique Dans une galaxie près de chez vous.

5. Ludivine Reding

Notre muse style/beauté et actrice est la fille d'un acteur et doubleur bien connu du milieu, Sébastien Reding. On a pu entre autres l'entendre dans le rôle de Draco Malfoy dans la saga Harry Potter et dans les adaptations 3D des films La Guerre des Tuques 1 et 2.

6. Éléonore Lagacé

Chanteuse, danseuse et participante à deuxième saison de la téléréalité Big Brother Célébrité, Éléonore Lagacé n'a pas une magnifique voix pour rien. Sa mère est la soprano Nathalie Choquette. Éléonore est également la soeur de la chanteuse et auteure Florence K. Leur petite soeur, Ariane Lagacé, suit aussi leurs traces.

7. Xavier Dolan

AFP

Le réalisateur, scénariste, producteur et doubleur qui perce depuis plusieurs années à l'international est le fils de quelqu'un qui porte de multiples chapeaux artistiques, autant dans la musique que dans le monde du cinéma et de la télévision. Le père de Xavier est Manuel Tadros.

8. Lunou Zucchini

COURTOISIE JULIEN FAUGÈRE/TVA PUBLICATIONS

La finaliste de Star Académie 2021 et artiste de la comédie musicale Rock of Ages Lunou Zucchini est la fille de la chanteuse Luce Dufault. Le talent musical s'est transmis de mère en fille.

9. Gabrielle Fontaine

Comédienne qu'on voit depuis longtemps dans nos téléviseurs, Gabrielle est la fille de Martin Fontaine, celui qui a parcouru le Québec des années durant avec son interprétation bluffante d'Elvis Presley. La mère de Gabrielle, Marie-Claude Lapointe, est chanteuse. Le talent est une histoire de famille!

10. Ludovick Bourgeois

Photo courtoisie

C'est une histoire connue que celle de Ludovick Bourgeois, grand gagnant de La Voix 5. Son père Patrick, décédé aujourd'hui, était le chanteur du groupe de musique Les B.B., célèbre dans les années 80. Ludovick est également le frère de Marie-William Bourgeois, connue dans le milieu de l'influence.

11. Thomas Delorme

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

L'acteur de La vie compliquée de Léa Olivier a un avenir radieux devant lui. Il n'y a pas d'inquiétudes à avoir sur son talent puisqu'il est le fils des acteurs Sébastien Delorme, que l'on peut notamment voir dans la quotidienne Indéfendable, ainsi que de la comédienne et photographe Julie Perreault.

photo courtoisie

12. Charlie Lemay-Thivierge

Le visage de Charlie est connu puisqu'elle est la fille de Guillaume Lemay-Thivierge, mais aussi parce qu'elle cumule quelques rôles, surtout dans des longs-métrages. Toutefois, c'est vers la criminologie que la jeune femme se dirige pour la suite.

13. Aliocha Schneider

L'acteur qui a partagé l'écran avec Marianne Verville dans les films Aurélie Laflamme ainsi que dans diverses productions vient d'une famille artistique. Le copain de Charlotte Cardin est le fils de Jean-Paul Schneider, acteur et metteur en scène. Aliocha et ses quatre frères poursuivent dans cette avenue.

14 et 15. Tom-Éliot et Sam-Éloi Girard

Le chanteur et comédien Tom-Éliot, qui est de la mouture des prochains animateurs de Mammouth, ainsi que son jeune frère, le comédien Sam-Éloi Girard, sont les fils de Michaël Girard, chanteur et artiste-peintre qui a atteint les demi-finales de la cinquième saison de La Voix, où Ludovick Bourgeois avait remporté les honneurs.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

16. Antoine Desrochers

Le comédien qui nous a fait vivre toutes sortes d'émotions dans L'Académie est fils d'un réalisateur et scénariste québécois. Alain Desrochers a certainement transmis sa passion du cinéma.

