10 vedettes québécoises adorées qu'on a connu à «La Voix»

La Voix a annoncé son retour pour une saison qui s'annonce enlevante à l'hiver 2024 et les auditions sont poursuivies jusqu'au 10 août. C'est l'occasion parfaite de faire un retour en arrière et se remémorer les artistes qu'on adore suivre sur les réseaux sociaux et les différentes scènes au Québec, dont plusieurs performent à Osheaga 2023, qui ont fait leurs débuts à La Voix.

Avant de devenir des stars adulées elles-mêmes, plusieurs célébrités québécoises ont tenté leur chance dans ce concours télévisé des plus populaires, un rendez-vous incontournable du dimanche soir. Les candidats ont performé avec des artistes internationaux avant de faire carrière à leur tour dans la musique, et parfois plus.

On pense d'emblée à celles qui sont par la bande devenue influenceuses et qui nous inspirent par leur style, leurs différents projets et leur quotidien mouvementé. On pense également à ceux et celles qui ont eu des opportunités en or suite à leur passage dans l'arène musicale. On les aime tellement! On n'oublie pas le tremplin qui les a menés à cette visibilité sur les réseaux.

Voici 10 influenceuses et vedettes québécoises que l'on a connues à La Voix.

Charlotte Cardin

La chanteuse qui présentera son album deuxième album 99 Nights le 25 août prochain a fait ses débuts il y a déjà 10 ans à La Voix, en 2013. La jeune femme était la protégée de Marie-Mai pour l'aventure et fait maintenant partie des listes d'écoute de milliers de personnes avec ses chansons puissantes. On adore également la suivre sur les réseaux sociaux pour ses looks et ses photos de voyage à couper le souffle.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Alicia Moffet

Elle avait interprété At Last d'Etta James aux auditions à l'aveugle, intégrant l'équipe de Marc Dupré, et elle chante maintenant ses propres compositions sur toutes les scènes du Québec. On l'oublie parfois, mais on connaît Alicia grâce à La Voix 2015! La jeune femme est maintenant l'une des personnalités les plus adulées des réseaux sociaux et en plus de chanter et être maman de la petite Billie-Lou, elle animera une téléréalité avec son amoureux, Frédérick Robichaud.

PHOTO COURTOISIE/OSA IMAGES

Éléonore Lagacé

Éléonore a toujours été destinée à la scène. On a la preuve avec la comédie musicale de l'été, Hair, et également avec tous les projets dans lesquels la pétillante jeune femme apparaît. On l'a aussi constaté avec sa participation à La Voix en 2014, alors que Léo a intégré l'équipe de Louis-Jean Cormier. Elle est sur toutes les lèvres depuis. Éléonore a d'ailleurs sorti un single des plus accrocheurs, Elle s'en fout, en mars dernier.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Tom-Éliot Girard

En 2020, intégrant l'équipe Garou, on faisait connaissance avec un autre talent de la famille Girard, Tom-Éliot. Style éclaté, chanteur assumé, on tombait en amour, tout comme Coeur de Pirate qui a volé le chanteur lors de l'aventure. Depuis, on a pu revoir Tom-Éliot dans plusieurs projets dont Mammouth et la comédie musicale Hair, avec Léo!

Rafaëlle Roy

Notre maman végane préférée a dévoilé sa douce et puissante voix au monde lors de son passage à La Voix. La jeune femme a intégré l'équipe de Marc Dupré en 2019 et connaît un succès fracassant depuis. Plusieurs fans ont eu la chance de la voir dans la dernière année sur scène avec le chanteur Jonathan Roy, autant en Europe qu'au Québec. Rafaëlle a également travaillé sur un livre pour enfants, un projet qui a touché plusieurs parents. Du talent brut, un visage d'ange et une personnalité qu'on adore, Rafaëlle est tout cela et bien plus.

Joël Lemay / Agence QMI

Lili-Ann De Francesco

On a connu une jeune Lili-Ann prête à défoncer toutes les barrières lors de La Voix 2015 dans l'équipe d'Isabelle Boulay, lorsqu'elle avait à peine 15 ans. Maintenant, Lili-Ann est une jeune femme à la tête pleine de projet qui a l'énergie de 1000 pour les réaliser. Actrice et chanteuse, Lili-Ann nous épate également par son style WOW et sa fougue. On peut entendre les compositions de Lili-Ann sur différentes scènes au Québec.

Courtoisie OSA Images

Ludovick Bourgeois

Le gagnant de La Voix édition 2017, équipe d'Éric Lapointe, a le vent dans les voiles. Suivant les traces de son père tout en créant son propre chemin, le jeune homme est papa, chanteur à succès avec ses propres chansons et également co-animateur du podcast humoristique Apporte-moi ton C.V. Il touche à plusieurs passions et on est fan.

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

Sara Dufour

Bien que quelques personnes l'aient vu dans Watatatow, Sara Dufour connaît une ascension monstre depuis son passage à La Voix en 2015. Après avoir interprété une chanson de Bernard Adamus aux auditions à l'aveugle, la jeune femme originaire de Dolbeau-Mistassini a intégré l'équipe de Pierre Lapointe. 3 albums et plusieurs singles plus tard, Sara met le feu aux scènes du Québec avec son énergie et ses chansons accrocheuses.

Courtoisie OSA Images

Kevin Bazinet

C'est lui, le gagnant de La Voix édition 2015. À l'époque, il représentait l'équipe de Marc Dupré. C'est maintenant quelqu'un de suivi par plus de 73 000 personnes sur Instagram, un papa et un chanteur accompli. Kevin donne également des cours de chants. Il n'y a pas meilleur comme professeur qu'un homme passionné et aussi talentueux que Kevin.

PHOTO COURTOISIE/OSA IMAGES

Josiane Comeau

Bon, Josiane n'est pas québécoise, mais elle connaît un énorme succès ici comme dans sa province natale, le Nouveau-Brunswick. C'est pourquoi elle a sa place ici, surtout qu'elle a été couronnée à La Voix 2020, prise sous l'aile de Coeur de Pirate. Josiane poursuit sa passion musicale avec quelques singles et des spectacles, mais la jeune femme a également ses études d'infirmière. On l'admire!

Joël Lemay / Agence QMI

Sophie Grenier

La plus récente gagnante de La Voix, à l'édition de l'hiver 2023, est particulièrement prometteuse. Elle a triomphé dans l'équipe de Mario Pelchat. Depuis sa victoire, la jeune femme a gradué du secondaire et a fait quelques concerts. On surveille de près cette étoile montante!

Surveillez la nouvelle saison de La Voix et ses coachs Roxane Bruneau, Corneille, France D'Amour et Mario Pelchat, à venir sur les ondes de TVA, à l'hiver 2024!

