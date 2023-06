Les célébrités portent toutes ces boucles d'oreilles à 940$ et la version Amazon est à 6$

Kylie Jenner, sa soeur Kendall, leur amie Bella, Dua Lipa... les stars portent les boucles d'oreilles les plus tendances. Vous pouvez le faire aussi pour une fraction du prix!

Les fameuses boucles d'oreilles en forme de goutte d'eau de la luxueuse marque Bottega Veneta sont adoptées par toutes nos stars préférées. Malheureusement pour nous, elles coûtent la modique somme de 940$ pour le petit modèle argenté, 990$ pour les dorées, 1510$ pour les boucles d'oreilles argentées grand format et 1630$ pour le même format en or.

Vous n'avez pas le budget? Pas de panique! TikTok vient à votre rescousse avec des versions beaucoup plus douces sur le portefeuille.

Heureusement pour nos looks et nos sous, on a trouvé le dupe parfait sur Amazon.

AMAZON

En forme de goutte d'eau, ces boucles d'oreilles dorées ou argentées, offertes en plusieurs formats et plusieurs finis, sont des ajouts adorables (et abordables!) à votre collection de bijoux. Elles ont l'air aussi luxueuses que les Bottega Veneta et elles se prêteront à toutes vos idées de looks.

Ce qu'on aime par-dessus tout? Leur prix doux. Le petit format est à 5,30$ pour les deux tons, tandis que le grand format est de 21,10$ pour les boucles argentées et 24,33$ pour les dorées.

AMAZON

À ce prix, on se laisse tenter!

