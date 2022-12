10 vedettes de téléréalité qui ont le plus fait jaser cette année

Tulum, querelles, amour, chirurgie, plusieurs vedettes de téléréalité ont fait jaser au-delà de leur participation à des émissions de télévision.

S'inscrire à une téléréalité est un pari risqué. Au final, après avoir fait jaser par une aventure suivie par bon nombre de téléspectateurs, la téléréalité change énormément les participants. Les candidats gagnent en abonnés sur les réseaux sociaux et deviennent des influenceurs et personnalités publiques primées.

Voici les candidats de téléréalité qui ont le plus fait jaser cette année.

1. Anna-Maëlle Laprise, Isabelle Labrecque et Sandrine Séguin - L'île de l'amour saison 1

La saga des influenceurs du vol de Tulum a été un sujet des plus controversé en début d'année 2022. Le vol nolisé organisé par James William Hawad avait à son bord plusieurs anciens candidats de téléréalité devenus influenceurs, dont Karl Sabourin de OD Afrique du Sud, et également les insulaires Anna-Maëlle Laprise, Isabelle et Sandrine Séguin, de IDA saison 1.

Ensemble, elles ont filmé des explications et des excuses pour leurs abonnés qui n'ont pas fait l'unanimité à ce moment-là. On peut maintenant dire que la poussière est retombée.

2. Frédérick Robichaud - Occupation Double dans l'Ouest

Le candidat de OD dans l'Ouest a fait beaucoup jaser en début d'année 2022, alors qu'on apprenait que lui et Alicia Moffet se fréquentaient. Depuis ces balbutiements, la paire forme un couple solide et partage des vidéos de leur quotidien sur TikTok. Frédérick a lancé sa marque de bijoux, FJ Watches, et collabore à l'émission Bonsoir, Bonsoir à titre de chroniqueur. Il a également lancé sa propre émission cet automne, le Robishow, un podcast en auto.

3. Sandrine Séguin - L'île de l'amour saison 1

Sandrine a été au centre de plusieurs discussions puisque celle-ci a vécu une année très chargée. Il y a eu plusieurs spéculations sur son apparence changeante au fil de l'année, pointant du doigt ses chirurgies esthétiques. C'est pourquoi en octobre dernier, Sandrine a répondu à plusieurs interrogations sur sa santé via Tiktok. La jeune femme vit en fait avec une condition médicale rare qui crée une dégénérescence de sa mâchoire et des douleurs diverses.

L'insulaire a documenté le processus visant à une meilleure qualité de vie. Elle s'est rendue aux États-Unis pour subir une chirurgie réparatrice de la mâchoire et vit désormais avec une mâchoire en acier. Sa condition semble s'être nettement améliorée tandis qu'elle continue de commenter dans ses réseaux sociaux les étapes de sa guérison.

4. Ally Imbeault et Tommy Kimpton- Occupation Double Martinique

N'ayant vraiment pas la langue dans sa poche, Ally a beaucoup fait réagir avec des propos surprenants sur divers sujets, dont la communauté LGBTQ+. Ce n'est toutefois pas la seule raison pour laquelle elle a beaucoup fait jaser. Avec toute la saga sur l'intimidation montrée à la télévision et les ateliers à ce propos dans Occupation Double Martinique, cohorte dont Ally et Tommy ont fait partie, les candidats ont pu prendre un moment de réflexion.

Toutefois, une vidéo a fuité en ligne où la candidate, en FaceTime avec Tommy Kimpton, ne mâche pas ses mots. D'autres personnes se trouvaient dans la pièce avec elle à ce moment-là, tandis qu'elle avait également Alicia Moffet en FaceTime sur un autre appareil.

5. Marilou Lacharité - L'île de l'amour saison 1

Marilou a fait jaser pour ses histoires de coeur en 2022. En quittant la République dominicaine, Marilou est allée rejoindre le candidat d'OD dans l'Ouest, Antoine Normandin, son ex-copain. Les retrouvailles ont été marquées par des fiançailles et une cohabitation au début de 2022. Par contre, celle-ci aura été de courte durée. Les amoureux se sont séparés en juin dernier.

C'est là où un deuxième candidat de téléréalité entre en jeu pour cette insulaire. L'influenceuse serait désormais en couple avec Jacob Henniger, de la deuxième saison de L'île de l'amour. Marilou a confirmé que les deux formaient un couple depuis maintenant quelques mois.

6. Audrey-Louise Beauséjour et Édouard Lagacé - Star Académie 2022

L'aventure musicale Star Académie 2022 a fait beaucoup de bruit, et pas seulement à cause de toutes les interprétations magistrales. Il y a eu une vague d'indignation lors de l'élimination hâtive de la candidate chouchou Audrey-Louise Beauséjour, que plusieurs voyaient atteindre la finale, mais également des histoires de coeur qui se sont rendues jusqu'aux oreilles du public.

Caméras éteintes, les rumeurs sont qu'il y aurait eu une idylle entre Audrey-Louise et Édouard, alors que tous les deux étaient déjà en couple. Les deux sont restés plutôt vagues sur la nature de leur relation après Star Académie. Depuis, il y a très peu d'information sur la vie personnelle des deux anciens candidats. On a toutefois droit à beaucoup de nouvelles professionnelles positives pour Audrey-Louise.

7. Lysandre Nadeau et Claude Bégin - Big Brother Célébrités 2021

L'influenceuse et le chanteur ont été des candidats très populaires dans la première saison de Big Brother Célébrité, à l'hiver 2021. Les deux ont formé un couple pendant un moment à leur sortie de l'aventure avant de prendre des chemins différents. Ils ont toutefois eu des rapprochements en 2022. Les deux ex-candidats de BB font actuellement beaucoup jaser parce qu'ils seront bientôt parents!

Lysandre Nadeau a annoncé la nouvelle en août dernier, générant une vague d'amour pour Claude et elle. Le premier bébé de Big Brother Célébrité devrait voir le jour en mars. La créatrice de contenu a aussi joué dans la quotidienne STAT. Son passage a lui aussi été remarqué.

8. Sandrine Chapdelaine - Occupation Double Martinique

En toute transparence, la candidate arrivée plus tard dans l'aventure Occupation Double Martinique a récemment dévoilé, dans son compte Instagram, qu'elle était alcoolique.

Cette confession a été faite à la suite de plusieurs commentaires des candidats d'OD Martinique concernant des agissements controversés dans les maisons. La participante de téléréalité serait sobre depuis sa sortie. Évidemment, une telle annonce a beaucoup fait réagir.

9. Markantoine Lynch-Boisvert - Making the Cut saison 3

Le designer de Shawinigan Markantoine a fait jaser de manière fabuleuse cette année. Le passionné de mode est le premier canadien à avoir été sélectionné pour participer à l'émission de téléréalité américaine Making the Cut. Cette compétition de design de mode est parfaite pour l'homme derrière MRKTNT. Ses pièces sont d'ailleurs parfois portées sur les tapis rouges québécois.

Il s'est taillé une place dans le top 10 de la série présentée sur Amazon Prime.

10. Catherine Bastien - Occupation Double Martinique

Après une rupture publique, l'influenceuse fitness et bien-être a été l'objet d'une tempête sur les réseaux sociaux à son arrivée dans l'aventure Occupation Double Martinique. À la suite de semaines de spéculation, elle entrait dans les maisons en même temps que Tommy Kimpton, ex-copain de l'influenceuse Emy-Jade Greaves.

Catherine et Tommy ont été au centre des conversations puisqu'il y a eu de brefs rapprochements entre les deux, ce qui a fait sourciller le milieu des influenceurs, dont Elisabeth Rioux qui a dû se prononcer sur la querelle entre sa coloc Catherine et son amie Emy-Jade.

Depuis la fin de l'émission de téléréalité, Tommy et Catherine semblent de bons amis, mais des photos de Tommy, publiées en story Instagram, laissent place à des rumeurs d'affinités.

