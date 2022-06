8 valises pas chères pour partir en voyage avec style

C'est enfin notre tour de profiter de vacances et de partir à l'aventure à une destination dépaysante.

On constate avec les années que les valises sont faites de matériaux de plus en plus légers et que c'est bien plus facile de les transporter à travers nos périples, en commençant à l'aéroport. On veut une valise durable, facile à manipuler et qui nous suivra partout. Déjà qu'un voyage coûte beaucoup de sous, pas besoin que la valise soit aussi onéreuse. Voici des options abordables.

Voyagez avec style avec ces 8 valises pas chères.

1. Valise rigide jaune 25 pouces Tracker chez Bentley - 144$

2. Ensemble de valises rigides Jet Stream chez Walmart - 129,97$

3. Valise à roulettes Revolver 53 cm Heys chez La Baie - 90$

4. Lot de 4 valises de voyage Travelers Club Midtown sur Amazon - 144,51$

5. Valise rigide Diamond 24 pouces Badgley Mischka chez Bentley - 108$

6. Bagage rigide 28 pouces Jet Stream chez Walmart - 129,97$

7. Valise à roulettes Heys chez La Baie - 170$

8. Valise extensible et pliable Hanke sur Amazon - 90$

