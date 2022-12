6 tendances qu'on laisse en 2022 et 6 qu'on adopte en 2023

Les modes passent et le style est éternel. On découvre ici ces modes que l'on va laisser en 2022 et à quelles tendances on adhèrera en 2023.

En cette fin d'année, on jette un oeil sur les tendances mode et beauté qu'on a tant aimées en 2022 et on s'oriente vers de nouvelles options qui nous font de l'oeil pour 2023.

Voici 6 tendances qu'on laisse en 2022 et par quoi les remplacer en 2023.

1. On laisse: Les vestons oversized

On les remplace par: Des pièces mini

Le veston en mode XXL est laissé de côté pour faire place à des pièces qui sont plus féminines et près du corps. Si l'on veut un veston ou un par-dessus, on opte pour un modèle écourté ou une veste légère aux allures mignonnes.

2. On laisse: Le maquillage minimaliste

On le remplace par: Des jeux de couleur

Le maquillage minimaliste pour le quotidien peut être bien, mais c'est encore mieux si on ose jouer avec la couleur. Une palette de fards à paupières aux couleurs éclatantes, un mascara coloré, un ligneur aux teintes joueuses, à vous de jouer. On a envie de couleur et ça se transpose dans le maquillage.

3. On laisse: Les jeans près du corps

On les remplace par: Des jeans à jambes larges

Même si les jeans skinny semblent chose du passé, on a encore vu beaucoup de jeans qui suivent la silhouette en 2022. Pour 2023, on ose le jeans plus large et par la bande, on découvre un confort perdu avec les jeans trop serrés. Dans le département des jeans, on surveille aussi le bermuda large.

4. On laisse: Le microblading

On le remplace par: Des teintures temporaires et du maquillage à sourcils

Pour éviter les rendez-vous très fréquents et que la couleur permanente se dégrade, on se tourne plutôt vers des options moins douloureuses et efficaces. On opte pour les teintures temporaires, les pommades et le maquillage à sourcils selon votre teinte pour une arche fournie.

5. On laisse: Les crop tops

On les remplace par: Les robes légères

On continue de voir des hauts écourtés partout et on a pu les porter à toutes les sauces. On tente toutefois de les laisser de côté pour faire place à des robes qui, plutôt que d'être conservées pour les sorties nocturnes, se permettent de voir la lumière du jour. On a qu'à changer le type d'accessoires portés avec les robes pour leur donner un aspect plus facile au quotidien.

6. On laisse: La méthode balayage

On la remplace par: La méthode foilayage

La méthode balayage fait sensation lorsque vient l'été, mais on le laisse de côté en 2023. La technique qui vole la vedette est le foilayage, qui permet toujours d'avoir des mèches plus pâles dans les cheveux, mais qui rend le tout encore plus éclatant et tout en subtilité avec l'utilisation du papier d'aluminium. C'est aussi un processus qui nécessite moins d'entretien.

