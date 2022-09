8 tendances mode que vous verrez partout cet automne

La mode d'automne nous ravit! On a hâte d'enfiler nos Doc Martens, nos vestes et nos tricots afin de se promener dans les paysages dorés. Voici quelques tendances pour ajuster votre style cette saison.

Après les couleurs vives de l'été et avant de devoir tout cacher sous nos plus gros manteaux, on profite pleinement de la période automnale pour jouer avec nos vêtements. L'inspiration des styles de la saison vient de partout. Défilés, réseaux sociaux, célébrités, on pige dans ces sources pour créer des looks marquants

Voici 8 tendances mode que l'ont verra partout.

1. Le style ultra-baggy

Plus c'est large, plus c'est tendance. Le baggy s'équilibre avec un haut plus ajusté ou un crop top, et on peut accompagner le tout d'un manteau large pour que le style passe facilement dans les sorties entre amies ou être vraiment confortable en étudiant au café.

2. La tendance écolière

Avec les flâneurs, les jupes à plis, les gilets en tricot et les chemisiers blancs, on peut se créer un uniforme qui méritera un A+. On peut facilement utiliser des pièces de la garde-robe estivale comme les jupes tennis et les grandes chemises blanches pour transitionner vers la saison des pumpkin spice lattes.

3. La longueur maxi

Après les jupes mini, qui ne sont tout de même pas bien loin avec la jupe en cuirs à fente et les jupes écolières, la longueur maxi prend sa place à l'automne pour bien nous couvrir la fraîcheur venue. Une longue veste épaisse, une jupe accompagnée d'un tricot et d'une botte, une robe moulante aux manches longues, la longueur maxi peut prendre plusieurs formes.

4. Les tricots saturés

Pour celles qui ont de la difficulté à quitter les couleurs vives de l'été, cette tendance vous fera particulièrement plaisir. Les tricots roses, les pantalons vert franc et les robes orange vif pourront garnir votre garde-robe et perpétrer le dopamine dressing, l'art de s'habiller pour se mettre de bonne humeur.

5. Le punk futuriste

Même si on dit de cette tendance qu'elle est futuriste, on a un sentiment de retour dans le passé avec la touche Cybercore. Le punk futuriste se démarque par le cuir moulant à découpes, les accents de métal argent, les éléments pointus comme les couettes aux pointes en spikes et la touche heavy metal avec peut-être un t-shirt de groupe plus lourd que les Rolling Stones. On sent un esprit très rebelle dans cette avenue.

6. Belle bohémienne

Grandes robes fluides, motifs paisley, franges...Le style bohémien revient après quelques années d'absence. On peut très bien faire un mélange des styles en agençant une robe bohémienne à une botte punk ou encore un tricot saturé et un manteau frangé. La tendance bohémienne s'adapte facilement.

7. Minimaliste 90

Cette tendance se caractérise par des hauts simples et sans motif, des couleurs neutres, une rotation facile et accessoires minimaliste. Les années 90 où on se laissait aller à une garde-robe moins fournie mais toute aussi efficace peut être votre état d'esprit cette saison. On enfile une robe slip par-dessus un baby-tee, on enfile des chaussettes blanches, des flâneurs et on est prêt à partir, avec un manteau qui ira avec tous vos morceaux. Pour les accessoires, on y va petit, mais présents, puisque ça termine bien une tenue.

8. La tendance festive

Celle-ci, on le souhaite, perdurera de l'automne au temps des fêtes. On devient extra lorsqu'on est invité quelque part! Paillettes, glamour, on met le paquet. On voit déjà revenir les bretelles à strass sur les hauts satinés et les jupes brillantes. Pour le jour, on porte les pièces plus clinquantes avec des morceaux plus neutres, des tricots ou des sweatshirts unis, par exemple. On y va dans le bon goût mais on y va.

