Les 5 coupes et couleurs les plus en vue de la saison, selon un expert

Après un hiver à se couvrir d'un couvre-chef pour se garder au chaud et se terrer dans nos quartiers, une bonne dose de fraîcheur s'impose. Quand la saison printanière prend place, on a souvent envie de changement. Pour s'y faire, direction le coiffeur!

Billie c'est entretenu avec Alexandre Sénécal, copropriétaire des Salons Espace K et ambassadeur Kérastase, pour découvrir les tendances capillaires printanières.

Alexandre, qui compte Vanessa Duchelle parmi ses fidèles clientes, se prononce sur les coupes à demander à votre coiffeur pour le beau temps.

Découvrez les coupes de la saison selon l'artiste capillaire.

L'envol de la Butterfly cut

«En ce moment, la tendance est au niveau du dégradé, aller chercher du mouvement, jouer avec les textures.» On ne veut pas un cheveu long très lourd, on veut du mouvement, découper le visage, dégrader tout en gardant une limite. On s’amuse avec les rouleaux velcros et chauffants pour trouver le plaisir de se coiffer! On peut penser à la mise en plis comme si on venait de se lever. On veut passer la main pour que ça soit malléable, le coiffé décoiffé style messy hair.»

Le bob d'Hailey Bieber

«On veut du swag, du caractère et bien styliser les cheveux courts. On doit toujours bien analyser la coupe. Hailey Bieber au carré box cut un peu réinventée avec de la texture et du mouvement en est la muse.»

La frange rideau toujours en scène

«La frange rideau reste un classique qui ne se démodera pas. Pour le printemps, les festivals, sous le soleil, la frange courte très prononcée ou sur un dégradé long, c’est un accessoire qui vient s’ajouter à un look.»

La frange prononcée pour s'amuser

«Pour le printemps, les festivals, sous le soleil, la frange courte très prononcée ou sur un dégradé long, c’est un accessoire qui vient s’ajouter à un look. On peut aussi oser la frange très courte l’été avec une belle queue de cheval.»

Les colorations dorées

«On veut souvent éclaircir pour l’été. Un blond chaud un peu surfer, un petit côté gold.». Pour la saison estivale, on laisse les colorations froides de côté pour une chevelure embrassée par le soleil!

Alexandre ajoute que cette année, la mode laisse particulièrement place à s'amuser avec notre coupe.

«On adapte souvent les cheveux à la mode des vêtements et du maquillage. On ose un peu plus du côté des cheveux cette année. Avec les pantalons amples et la mode du moment, on assume pleinement la chevelure plus osée! »

