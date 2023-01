5 tendances bikinis à essayer en 2023

On rêve de voyages et du retour de l’été. On se prépare à nos moments autour de la piscine et à la plage avec les tendances bikinis de l’année.

On oublie la neige quelques instants et on pense à nos looks estivaux en maillot pour le prochain hot girl summer. Bikini triangle, à cordes, bandeau, découvrez les différents styles sur notre radar.

Voici 5 tendances bikinis pour 2023.

1. Couleurs vitaminées

On ose la couleur avec un vert bouteille, un bleu ciel franc, un orange vif. Pour le style coloré, on peut opter pour un bikini au tissu côtelé ou un style plus sportif.

Bikini orange intense chez Dynamite - 34.95$ le haut et 29,95$ le bas

2. Imprimé animalier

Imprimé léopard, zèbre et compagnie se retrouvent sur les maillots les plus sexy pour 2023. Ça donne envie de partir au soleil.

Maillot deux pièces sur Amazon - 46,32$

3. La taille haute

La taille haute est un classique et elle revient en force après avoir laissé place à une culotte à taille plus basse l’été dernier.

Le bikini jacquard estival de Rip Curl chez Simons - 75$ le haut et 75$ le bas

4. Imprimés graphiques

Les bikinis à imprimés tels les pois, le pied-de-poule et le tie-dye seront très en vue pour les journées de chaleur. L’imprimé qui sera le plus populaire sera le floral. On priorisera le motif avec des petites fleurs très dynamiques.

Maillot imprimé noué chez Ardène - 17,90$ le haut et 14,90$ le bas

5. Le noir

Intemporel, le noir fait toujours un effet spectaculaire. Le bikini noir peut être porté en bandeau, avec un haut à manches bouffantes ou encore avec des détails brodés. Il se porte sous toutes les formes!

Bikini noir chez Old Navy - 35$ le haut et 27$ le bas

