13 célébrités au passé modeste qui ne sont parties de rien

Ce n'est pas tout le monde qui a reçu le coup de pouce financier pour accéder à la gloire, certaines vedettes internationales ont fait leur chemin à grands coups de persévérance.

Ces célébrités ont souvent été candides sur leur passé modeste en entrevue. La plupart sont reconnaissantes du chemin parcouru, de la famille qui était derrière elles et de ce qu'elles ont accompli malgré les difficultés.

Voici 13 célébrités qui ne sont parties de rien.

1. Selena Gomez

Multimillionnaire, Selena Gomez est actrice et chanteuse depuis un jeune âge et est à la tête d'une entreprise de produits de beauté, Rare Beauty. Pourtant, elle a été élevée par sa mère qui avait 16 ans à sa naissance. Celle-ci accumulait les emplois pour permettre à Selena de manger ne serait-ce que des pâtes de magasin à 1$.

2. Justin Bieber

L'histoire de la découverte de Justin Bieber est bien connue. Toutefois, qu'en est-il de l’avant? Justin était élevé par sa mère, Patty Mallette, qui occupait plusieurs emplois à des salaires modestes. La mère et le fils vivaient dans un appartement pour personnes à faible revenu en Ontario.

3. Madelaine Petsh

Madelaine et son frère ont été élevés sur une grande terre par leurs parents hippies. L'interprète de Cheryl dans la série Riverdale a quitté ce milieu rural pour poursuivre son rêve hollywoodien. Elle a le parcours typique qu'on s'imagine quand on pense à quelqu'un qui tente de percer dans le milieu. Entre les auditions, Madelaine accumulait des petits emplois.

4. Jacob Elordi

L'acteur que l'on verra sous des airs d'Elvis Presley en 2024 est parti de l'Australie pour vivre son rêve. Entre la trilogie The Kissing Booth et son rôle de Nate dans Euphoria, Jacob dormait dans sa voiture. Heureusement, ça n'est plus le cas aujourd'hui.

5. Cardi B

La rappeuse a indiqué dans une entrevue datant de 2016 que ses parents avaient des emplois à bas salaire et qu'elle avait grandi dans un milieu pauvre. Avant d'en arriver au succès qu'elle connaît aujourd'hui, Cardi B travaillait comme danseuse nue, un travail qui lui rapportait une belle somme d'argent.

6. Leighton Meester

L'interprète de Blair Waldorf, contrairement à son personnage fortuné, est née dans une prison au Texas. La mère de l'actrice de la mouture originale de Gossip Girl purgeait une peine de prison pour trafic de drogue. Leigthon a vécu avec sa grand-mère en Floride en attendant que sa mère purge sa sentence. Elle part de loin!

7. Demi Lovato

Demi a déjà révélé en entrevue qu'elle était celle qui ramenait l'argent à la maison dès un jeune âge, grâce à ses participations à l'émission de télévision de Barney et ses amis. À 8 ans, elle a commencé à gagner une somme d'argent substancielle. C'est cet argent qui payait les factures, et ça a causé beaucoup de friction avec ses parents.

8. The Weeknd

Le chanteur qui a assuré la mi-temps du Super Bowl en 2021 est né à Toronto de parents immigrants éthiopiens. Son père a d'ailleurs abandonné Abel et sa mère par la suite, et les deux n'ont depuis que très peu de contacts. The Weeknd a commencé à se concentrer sur la musique à l'école secondaire et a réussi à en faire une carrière impressionnante.

9. Camila Cabello

L'histoire de la chanteuse est assez particulière. Camila a déjà révélé en entrevue comment elle a évolué comme fille de parents immigrants, sa mère venant de Cuba et son père, du Mexique. Camila a déménagé à Miami à l'âge de 7 ans avec sa mère. Son père les a rejointes 18 mois après leur arrivée. Les parents de Camila ont enchaîné différents métiers à petits revenus pour recommencer leur vie aux États-Unis, où leur passé d'architectes n'était pas reconnu à leur entrée au pays. La mère de Camila suivait même des cours du soir pour apprendre l'anglais. C'est bien plus tard que ses parents sont devenus propriétaires d'une compagnie de construction. Camila est pleine de reconnaissance chaque fois qu'elle se remémore leur histoire.

10. Millie Bobby Brown

Les parents croyaient tellement fort au futur de Millie qu'ils ont tout vendu pour déménager de l'Angleterre à Los Angeles. C'était un nouveau départ pour la famille. Toutefois, l'argent tardait à être gagné, même après que Millie a obtenu le rôle d'Eleven dans Stranger Things. Désespéré de pouvoir payer les factures, le père de l'actrice aurait fait une demande assez particulière à quiconque voulait devenir l'agent de sa fille. Il demandait 100 000$ à celui qui signerait un contrat avec Millie. Cette action douteuse n'a ultimement pas mis en péril la carrière florissante de Millie.

11. Bella Thorne

L'enfance et l'adolescence de Bella n'ont pas été de tout repos. Elle a d'ailleurs tout documenté dans un livre, The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray. Plus jeune, son rôle de CeCe Jones dans la série Shake It Up diffusée sur Disney Channel a sauvé sa famille de la rue. Bella et ses trois frères et sœurs étaient élevés par leur mère monoparentale.

12. Sydney Sweeney

Pour que Sydney accède à la carrière qu'elle a présentement, les parents de la vedette d'Euphoria ont tout laissé derrière eux. La famille de quatre membres a vécu dans une chambre d'hôtel pendant quelque temps. Sydney et sa mère dormaient dans le lit tandis que son père et son frère se partageaient un sofa. Malheureusement, la situation difficile a engendré le divorce des parents de l'actrice.

13. Dua Lipa

La chanteuse Dua Lipa est née à Londres de parents réfugiés du Kosovo. Durant la préadolescence de Dua, la famille est retournée vivre dans son pays d'origine. À 15 ans, Dua a quitté la maison et est retournée habiter à Londres, avec une autre Kossovienne, un peu plus âgée. La chanteuse renommée a dit que cette expérience lui a fait prendre beaucoup de maturité, rapidement. Elle a travaillé comme serveuse tout en suivant des cours à la Sylvia Young Theatre School. C'est à 20 ans qu'elle a finalement signé un contrat.

