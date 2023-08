Les 4 signes astrologiques qui ont toute l’attention au mois d’août

La saison du Lion bat son plein et l'on a envie de liberté, d'extravagance et de s'assumer. Pour cette période régie par le soleil, on a les yeux particulièrement rivés sur ces quatre signes.

Jusqu'au 22 août, certains signes du zodiaque vivent un inconfort face à la théâtralité du signe vedette. D'autres voient leur quotidien réchauffé par le cycle du Lion, signe placé sous l'élément Feu, et ils verront plusieurs éléments se mettre en place pour les faire avancer au fur et à mesure que la saison du Lion avance. Voici lesquels!

TAUREAU (20 avril au 21 mai)

Curieusement, tous les yeux seront rivés sur vous, mais c'est dans le confort de votre foyer que vous brillerez. La saison du Lion est un moment idéal pour déployer vos talents d'hôte et de planificateur. Invitez vos proches à passer un moment des plus agréables chez vous, de l'apéro au souper d'été, et ceux-ci vous gratifieront de compliments, chez vous. Un rêve pour les natifs du signe Taureau.

LION (23 juillet au 22 août)

Pour le Lion, c'est tout naturel d'être le centre de l'attention, encore plus lorsque vient sa saison. Entourez-vous de gens qui vous élèveront et tenez-vous loin de ceux qui tentent d'éteindre votre feu. Ce mois-ci, il se peut que vous vous sentiez particulièrement bien alignés et vous voudrez partager vos bons coups avec votre entourage. Toutefois, attention les Lion! L'admiration des autres ne doit pas être la seule manière de vous valoriser. Soyez fiers de vos bons coups vous aussi.

SCORPION (22 octobre au 21 novembre)

Enfin, les Scorpion sont en lumière dans les efforts qu'ils mettent pour leur avenir. Vous n'êtes peut-être pas particulièrement fans de l'attention, mais n'ayez pas peur de vanter les projets pour lesquels vous travaillez si fort. Les yeux sont rivés sur vous, faites-en bon usage et vous en verrez les résultats à long terme.

VERSEAU (21 janvier au 22 février)

Ce signe-soeur du Lion est invité à explorer de nouvelles manières de s'exprimer dans toutes ses relations. Même si vous êtes plutôt mal à l'aise sous les projecteurs, jouez le jeu. Vous y trouverez un support de vos proches, des fous rires mémorables et de la romance, si vous ouvrez l'oeil.

