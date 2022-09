Une grenade avec ça? a eu 20 ans dernièrement, un documentaire sur les 20 ans de Mixmania a vu le jour et plusieurs membres de Radio Enfer se sont réunis sur scène cet été. On profite de cette nostalgie pour replonger dans notre jeunesse!

On a eu droit à plusieurs chefs-d'oeuvre québécois au fil du temps. Qui a déjà rêvé de surmonter les défis des Zigotos, de recevoir un Méchant Changement, goûter un burdog ou encore de cocher un rêve sur sa bucket list grâce à Air Force? Collectivement, on avait de grands doutes sur le changement de cap lorsque le Canal Famille a cédé sa place à Vrak (à ce moment-là Vrak.TV). Pourtant, la chaîne nous a offert un contenu qui fait sourire encore aujourd'hui.

Voici 19 émissions québécoises qui ont marqué notre jeunesse.

1. Radio Enfer

Les expressions de Jocelyne Letendre, le rap des aliments et la gang de Radio Enfer nous marquent encore aujourd'hui dans la culture pop québécoise. Cette série culte mettait en scène la vie étudiante d'une gang de radio et du journal ainsi que leur relation avec le personnel de l'école. La série a été diffusée originalement à Canal Famille et par la suite à Vrak dans l'évolution de la chaîne. En tout, on a été délectés de 6 saisons de 1995 à 2001.

2. Une grenade avec ça?

Le fast-food fictif le plus populaire des années 2000 a fêté le 20e anniversaire de sa première émission le 10 septembre dernier. On se souvient de l'introduction avec le Capitaine Creighton et Ginette, la mouette apprivoisée. On se souvient aussi de Danny Pitre, Anaïs et toute la bande, incluant les jumelles McCormick. Après 10 saisons, la série a pris fin le 20 décembre 2011.

3. Dans une galaxie près de chez vous

Encore aujourd'hui, on peut se délecter des expressions du Capitaine Charles Patenaude dans la culture populaire, comme « La nuit porte... de garage. ». Ce classique de la télévision québécoise a été tellement marquant qu'on a l'impression que ça a duré 10 ans, alors qu'il n'y a eu que quatre saisons, de janvier 1999 à novembre 2001. Par la suite, on a eu droit à deux films, parus en 2004 et en 2008.

4. Mixmania

On a pu revivre la folie Mixmania à travers le documentaire créé pour les 20 ans de l'émission qui a fait rêver des milliers de jeunes. Aucun Regret et Défense Urbaine nous ont fait chanter et danser à l'automne 2002 et par la suite, Mixmania a connu 3 autres saisons qui ont fait connaître William Cloutier et Claudia Bouvette, entre autres.

5. Réal-It / Réal-tv

Au départ, Réal-it était une série de capsules sur différents sujets selon l'animateur à la fin des émissions de Vrak qui a débuté en 2001. Le concept a évolué en une série impliquant ces animateurs fictifs en milieu de travail avec le patron, Lulu. On les suivait dans la captation de leurs capsules dans la fameuse roulotte et dans les bureaux. La série s'est terminée en 2004.

6. Ramdam

Une famille recomposée de 2 parents, 6 enfants et toutes sortes de personnages les plus éclatés les uns que les autres nous a captivé après l'école de 2001 à 2008. Pendant 8 saisons, les Laporte-Carpentier-L'Espérance ont su aborder des sujets parfois sensibles avec humour et tact, dont la famille recomposée, l'amour, les difficultés scolaires et bien plus encore. Persécution!

7. Zone de Turbulence

On se transporte en 1998 avec un jeune Charles Lafortune, Isabelle Brouillette, Frédéric Désager et Pierre Limoge. Zone de turbulence était un magazine quotidien farfelu et inusité pour informer avec humour, audace et originalité. En entrant dans la Zone de turbulence, on avait droit a des sketchs, des reportages et des discussions explorant un thème sous tous ses angles et selon la personnalité de chacun des animateurs.

8. Il était une fois dans le trouble

As-tu un problème? Jon, Jee, Max et Sophie étaient là pour y remédier, en passant par une série de catastrophes. Chaque employé de la compagnie C'est quoi ton problème? avait une personnalité très marquée et ça donnait lieu à des situations cocasses. Les histoires les plus inusitées les unes que les autres ont été étalées sur 11 saisons, de 2004 à 2014. La liste des artistes québécois qui ont interprété un personnage, que ce soit récurrent ou pour un épisode, est impressionnante.

9. Les Zigotos

Les Zigotos font partie des souvenirs collectifs les plus marquants. Pourtant, c'est l'une des émissions québécoises les plus anciennes de la liste, ayant été diffusée de 1994 à 1998 à Canal Famille. Des jeunes de niveau primaire devaient relever des défis de plus ou moins 120 secondes, comme le bungee ou la « mare maléfique», qui consistait à retrouver une grenouille dorée dans un mélange visqueux qui était en réalité composé de...shampoing! Les Zigotos proposaient également des sketchs pas piqués des vers.

10. Opération Caméléon

À travers des missions, jeux de rôle et épreuves, des jeunes aspirants au monde des agents secrets devaient réussir les défis qui s'élevaient sur leur parcours. De jeunes de niveau primaire étaient divisés dans les équipes de Réal Bossé et Isabelle Brouillet. Il y avait un maître du jeu qui lui donnait les missions et révélait des secrets du monde de l'espionnage. La diffusion a été de courte durée, de 1999 à 2000.

11. R-Force

R-Force a débuté avec des intermèdes d'environ 4 minutes, prenant la relève de Réal-It pour parfois remplir les grilles horaires. Rapidement, le concept a été développé en épisodes complets de 30 minutes. Les jeunes pouvaient écrire à R-Force afin de réaliser un rêve soit de rencontrer une personnalité connue, visiter un endroit habituellement interdit au public ou diverses expériences possibles. Voir la limousine R-Force débarquer devant sa maison signifiait qu'une belle surprise allait arriver. L'équipe a roulé durant 3 saisons, jusqu'en 2008.

12. Méchant Changement

Vous vous prépariez secrètement à feindre la surprise si un jour l'équipe de Méchant Changement cognait à votre porte? Bien évidemment. Cette émission de transformation de chambres d'adolescents animée par Stéphane Bellavance en a fait rêver plus d'un. Certains avaient même droit à l'apparition d'une célébrité au dévoilement de leur chambre, après avoir défoncé le papier qui cachait le résultat. La série a été en ondes de 2005 à 2009 et a fait plusieurs heureux.

13. Vrak la vie

La vie au secondaire vue par Pierre, Phil, Cathou et Mag. Pendant six saisons, on a pu les suivre dans le quotidien d'élèves évoluant au sein de l'école Isidore-Cliche. On peut se souvenir du directeur, du coach et des profs, personnages récurrents qui ajoutaient leur grain de sel aux situations déjà loufoques des quatre amis. La diffusion a eu lieu de 2009 à 2015.

14. Tactik

Souvent définie comme le successeur de Ramdam, la série Tactik est pourtant une tout autre histoire. L'histoire est celle de préadolescents qui vivent des situations diverses entre la vie personnelle et scolaire, qui ont tous une passion en commun, le soccer. Les téléspectateurs ont vu évoluer ses jeunes au fil des 6 saisons diffusées de 2009 à 2013. Plusieurs des acteurs sont encore très présents à l'écran aujourd'hui.

15. Les Débrouillards

Le magazine scientifique télévisé a été un franc succès malgré le drame qui a marqué le Québec avec la disparition de Marie-Soleil Tougas. Leur slogan était « On pitonne, on zigonne, on patente, on invente ». L'émission a d'abord été animée par Grégory Charles et Marie-Soleil Tougas, de 1990 à 1995. Après le Décès de Marie-Soleil en 1997, Grégory Charles a partagé l'écran avec Karine Vanasse, Yan England, Cédric Pépin et Caroline Théroux. Les derniers épisodes sont parus en 2001.

16. Bouledogue Bazar

Samedi et dimanche matin, sans réveiller les parents, c'était le moment de s'installer devant le téléviseur pour Bouledogue Bazar. Max et Jules entrainaient les enfants dans des capsules, des sketchs et des chansons, avec l'apparition de divers personnages tour à tour durant les saisons. La série a été diffusée de 1995 à 2002.

17. Stan et ses stars

La très courte série fictive de 2 saisons se voulait une parodie des émissions de télé-réalité. On assistait au quotidien de six participants ensemble dans un « condo ». Trois gars, trois filles ainsi qu'une animatrice excentrique un producteur aux idées tordues vivaient des hauts et des bas à travers leurs interactions et les épreuves de l'académie. La première saison a attiré plusieurs curieux, mais la deuxième saison n'a pas eu le même succès.

18. Fan Club

Fan Club était un magazine culturel jeunesse avec à sa barre Yan England, Magalie Lépine-Blondeau des saisons un à trois, puis Caroline Gendron de la quatrième à la sixième saison. Le concept permettait un accès V.I.P. à nos vedettes préférées. L’équipe tentait de découvrir les secrets les mieux gardés des stars et du showbiz et permettait à des jeunes de passer un moment avec leur star favorite. Une fois par semaine, il y avait le segment Club Sandwich, où une célébrité devait manger un sandwich fait d'ingrédients qui n'allaient pas du tout ensemble, sinon ils vivaient une conséquence. Camille Felton faisait partie de ceux qui concoctaient les sandwichs!

19. Frank vs Girard

Facebook / Groupe Souvenir Jeunesse

Sur trois saisons, de 2007 à 2008, Frank et Girard, colocataires et amis dans la vraie vie, se lancent différents défis. Frank cherche toujours à gagner facilement, souvent en trichant, alors que Girard préfère relever le défi sérieusement et gagner de façon juste.

