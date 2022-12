30 ruptures marquantes de l'année 2022 chez les célébrités québécoises et internationales

L'année 2022 a été chargée d'annonces surprenantes pour plusieurs célébrités qui ont décidé de mettre un terme à leur relation. On fait un retour sur les ruptures qui ont eu lieu.

Les ruptures ne sont jamais faciles sur le coup, encore moins quand elles doivent se vivre dans l'œil du public. L'année a été chargée pour plusieurs personnalités connues, avouons-le. Toutefois, les fans apprécient la transparence et l'authenticité avec laquelle les influenceurs, acteurs, tiktokeurs et autres célébrités se confient sur l'épreuve qu'est la fin d'une relation.

Voici 30 ruptures marquantes de célébrités québécoises et internationales de 2022.

1. Julie-Anne Ho et Jordan Beaulieu

L'influenceuse derrière les sacs à main Essaim a confirmé en début d'année qu'elle n'était plus avec le footballeur Jordan Beaulieu, qu'elle a rencontré à l'émission de téléréalité Occupation double chez nous. Aucun des deux ne semble afficher de relation depuis.

2. Dua Lipa et Anwar Hadid

La nouvelle a été surprenante puisque le couple était ensemble depuis plus de deux ans. Depuis, plusieurs folles rumeurs d'idylles sont associées à Dua, qui semble bien apprécier son statut de célibataire.

3. Milaydie Bujold et Justin Tremblay

On se doutait de la rupture depuis un moment et Milaydie a confirmé le tout dans une story sur Instagram au printemps dernier. L'influenceuse serait toujours célibataire depuis et Justin s'affiche présentement avec l'influenceuse Arielle Ireland.

4. Tommy-Lee Labonté et Véroniqua Caroline Dodd

Les «insulaires» Tommy-Lee et Véroniqua ont pris les gens par surprise en annonçant leur séparation, puisque les deux avaient emménagé ensemble quelques mois auparavant. Tommy-Lee est maintenant en couple avec Kimberley Deraiche et Véroniqua n'affiche aucune relation.

5. Élisabeth Rioux et Christo Contreras

Ça a été crève-cœur d'apprendre qu'Élisabeth Rioux quittait le Costa Rica après seulement quelques jours dans la famille de Christo. Après que des rumeurs eurent atteint les oreilles d'Élisabeth, celle-ci a mis fin à la relation. Elle est, depuis quelques mois maintenant, avec un mystérieux jeune homme qu'elle n'a pas l'intention de présenter officiellement sur Instagram.

6. Olivia Rodrigo et Adam Faze

Olivia et Adam se sont laissés environ un an après le début de leur relation. La chanteuse de Drivers License ne semble pas en couple pour le moment.

7. Rym Nebbak et Chris Robins

Rym a annoncé la nouvelle a ses abonnés au printemps dernier. La rupture de ces ex-participants d'Occupation double Afrique du Sud en a surpris plusieurs puisque les deux s'étaient finalement retrouvés après l'émission. La rupture a eu lieu pour que Chris se concentre sur un nouveau départ dans sa carrière.

8. Marilou Bélanger et Robin Messier

Les finalistes d'Occupation double dans l'Ouest avaient traversé vents et marées durant la saison de téléréalité. Toutefois, le retour à la vie normale a eu raison de leur couple puisque Marilou, mannequin, voyage énormément pour ses contrats.

9. Hunter Schafer et Dominic Fike

Les couples formés sur des plateaux de tournage, Euphoria dans ce cas-ci, sont chose commune. Après plusieurs mois passés ensemble pour Hunter et Dominic, la rupture est arrivée.

10. Émilie Bierre et Justin Morissette

La rupture de ce couple chouchou de jeunes Québécois a été surprenante. Les deux ont passé trois ans ensemble avant de poursuivre leur chemin chacun de leur côté.

11. Nessa Barrett et Jaden Hossler

La cohabitation entre les deux tiktokeurs aurait eu officiellement raison de leur relation tumultueuse, eux qui s'étaient mis en couple en 2021. Nessa s'afficherait maintenant en couple avec Harley Solomon, star du web.

12. Tommy Dorfman et Peter Zurkulhen

Le couple Tommy-Peter était ensemble depuis neuf ans et marié depuis cinq. La transition de Tommy aurait eu un rôle à jouer sur la nature de leur relation, qui se serait plutôt transformée en amitié. Depuis, Tommy serait fiancé à sa copine, dont l'identité reste mystérieuse.

13. Marilou Lacharité et Antoine Normandin

Après leur apparition à L'île de l'amour et Occupation double dans l'Ouest, les ex-tourtereaux se seraient retrouvés et ont vécu quelques mois de bonheur. Le retour à cette relation n'a pas duré, Marilou et Antoine se sont séparés. Marilou est maintenant en couple avec Jacob Heiniger, de la saison 2 de L'île de l'amour.

14. Catherine Bastien et Marc-André Bénard (Marc Fitt)

La relation entre les deux influenceurs fitness a pris fin après 11 ans ensemble. C'est Catherine qui a donné des indices de son célibat en devenant la colocataire d'Élisabeth Rioux. Les deux influenceurs ont chacun confirmé la fin du couple. Marc-André aurait une fréquentation présentement et la situation de Catherine n'est pas connue.

15. Milya Corbeil-Gauvreau et Henri Picard

Les deux jeunes acteurs ont terminé leur relation après plus de quatre ans ensemble. La comédienne de Les bracelets rouges est désormais en couple avec Arjuna Boucher-Pertuisot et Henri n'a pas dévoilé être en relation depuis.

16. Audrey-Louise Beauséjour et Benjamin Nadeau

Audrey-Louise Beauséjour a mis un terme à sa relation avec Benjamin Nadeau après l'aventure Star Académie. La jeune femme est maintenant bien occupée entre les projets et son rôle dans la comédie musicale La mélodie du bonheur, en français et en anglais.

17. Kharl-Cinéus Estinville et Amélie Chamberland

On a vu plusieurs ruptures chez les couples de L'île de l'amour et celui de Kharl et Amélie a fait partie du lot. Les raisons de leur rupture sont restées plutôt secrètes.

18. Bella Thorne et Benjamin Mascolo

Bella et Benjamin s'étaient fiancés en 2021 après plus de deux ans de relation. Ils ont finalement pris des chemins séparés en juin dernier.

19. Olivier Bergeron et Cloé

Billie avait appris en exclusivité que le chanteur et participant à Star Académie 2022 s'était séparé de sa copine, Cloé. C'est la distance qui a eu raison du couple.

20. Rafaëlle Roy et Joffrey Charles

Alors que plusieurs rumeurs allaient en ce sens, Rafaëlle a confirmé qu'elle n'était plus avec Joffrey en septembre de cette année. La chanteuse est retournée vivre à Montréal et est présentement en couple avec le chanteur surnommé Fuso. Joffrey, quant à lui, n'affiche pas de relation pour le moment.

21. SJ Bleau et Tony Lopez

La vedette québécoise de TikTok a formé un couple avec le controversé Tony Lopez et ils ont même été mariés. Il y a quelques mois, les deux stars du web ont confirmé qu'ils n'étaient plus ensemble.

22. Kim Kardashian et Pete Davidson

L'un des couples les plus surprenants de la dernière année n'a pas survécu aux horaires chargés de chacun et à une certaine pression qui pesait sur eux. Pete serait maintenant passé à autre chose avec la mannequin Emily Ratajkowski. Quant à Kim, elle n'aurait pas de fréquentations actuellement.

23. Ansel Elgort et Violetta Komyshan

L'acteur et la danseuse de ballet étaient des highschool sweethearts et ont été ensemble plus de 10 ans. Leur relation est maintenant chose du passé.

24. Dixie D'Amelio et Noah Beck

Dixie D'Amelio et Noah Beck ont officiellement annoncé leur rupture en novembre dernier, après des mois de rumeurs. Apparemment que la séparation daterait d'il y a environ un an, mais c'est tout récemment qu'elle a été rendue publique.

25. Mathieu Dufresne et Amanda Boily

Mathieu a annoncé sa séparation d'avec Amanda au balado Sergio Talks. Les grands gagnants de la saison 2 de L'île de l'amour se sont retrouvés dans la spirale du retour à la vie réelle après la téléréalité et c'est ce qui aurait eu raison d'eux.

26. Harry Styles et Olivia Wilde

Le couple a fait énormément jaser cette année, pour diverses controverses autour de leur amour et du film Don't Worry Darling. Après un peu plus de deux ans de relation, tout cela aurait précipité la rupture.

27. Kendall Jenner et Devin Booker

Le couple a vécu une première séparation puis une deuxième en 2022. La mannequin et le joueur de basketball auraient des emplois du temps trop différents pour faire fonctionner la relation.

28. Amelie Henry et Lucas Dumont

Le couple de la téléréalité Occupation double dans l'Ouest a annoncé tout récemment avoir mis fin à sa relation. Ils habitaient ensemble depuis quelques mois, mais la réalité d'après OD les force à se redécouvrir individuellement.

29. Dylan Minette et Lydia Knight

L'acteur de 13 reasons why Dylan Minette et Lydia Knight ont mis fin à leur relation amoureuse après quatre ans ensemble. Ils se seraient laissés en bons termes pour se redécouvrir individuellement.

30. Sansdrick Lavoie et Kim Rusk

Après avoir fréquenté Sansdrick pendant plusieurs mois, l'animatrice Kim Rusk a annoncé que sa relation avec l'ancien candidat de téléréalité était terminée. Les raisons restent secrètes pour le moment.

