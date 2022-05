Les ruptures des célébrités québécoises et internationales depuis le début de 2022

Les séparations des stars piquent toujours notre curiosité. Nous sommes désormais presque à la moitié de 2022 et le temps et déjà au bilan.

Québécoises ou internationales, quand deux célébrités annoncent leur séparation, on vit presque les émotions avec eux!

Voici les séparations marquantes de 2022 jusqu'à présent.

1. Milaydie Bujold et Justin Tremblay

La rumeur d'une séparation entre Milaydie Bujold et Justin Tremblay a débuté au mois d'avril, puisque les deux ont cessé de se suivre sur les réseaux et ont supprimé leurs photos de couple. Depuis, Milaydie a confirmé le tout dans une story Instagram. Sans entrer dans les détails, elle a confirmé être célibataire et prendre du temps pour elle.

• À lire aussi: L'influenceuse Milaydie Bujold serait maintenant célibataire

2. Olivia Rodrigo et Adam Faze

La jeune chanteuse et le producteur musical avaient entamé une relation à l'été 2021 et avaient été vus très proches à la fête de la première de Space Jam 2. Après moins d'un an ensemble, en février dernier, la rupture était officielle.

3. Émilie Bierre et Justin Morissette

C'est lors d'une entrevue au magazine Écho Vedette que l'actrice s'est confié au sujet de sa vie personnelle. Le couple qu'elle formait avec Justin Morissette depuis trois ans est désormais séparé.

• À lire aussi: Émilie Bierre et Justin Morissette annoncent leur rupture et leurs fans sont dévastés

4. Tommy Dorfman et Peter Zurkulhen

Après neuf ans de relation, dont 5 mariés, la relation entre Tommy et son mari s'est terminée en début d'année 2022. Selon plusieurs sources proches du couple, après la transition de Tommy, annoncée publiquement par le biais du magazine TIME à l'été 2021, leur relation se serait transformée en une d'amitié.

5. Élisabeth Rioux et Christo Contreras

Élisabeth avait annoncé qu'elle ne restait pas au Costa Rica comme prévu avec Christo et la conclusion était qu'ils se séparaient, en février dernier. Les deux se voient désormais en amis, puisque Christo est de retour à Montréal, mais rien de plus. L'annonce de leur relation avait été faite dans le temps des fêtes de 2021.

• À lire aussi: Elisabeth Rioux quitte le Chili et Christo: voici pourquoi

• À lire aussi: Elisabeth Rioux confirme ce que plusieurs redoutaient

• À lire aussi: Elisabeth Rioux donne des nouvelles de sa relation avec Christo après avoir été aperçue avec lui

6. Dua Lipa et Anwar Hadid

Après un peu plus de deux ans de relation, la chanteuse Dua Lipa et le petit frère Hadid ont mis un terme à leur relation en début d'année. Les deux avaient décidé de faire une pause durant les Fêtes 2021 et ils n'ont finalement pas repris là où ils en étaient. Selon quelques sources, c'est la distance qui aurait eu raison du couple.

7. Julie-Anne Ho et Jordan Beaulieu

On s'en doutait depuis un bon moment avant que l'annonce de la rupture soit faite par Julie-Anne. Les deux tourtereaux s'étaient rencontrés à Occupation Double Chez Nous, la deuxième chance de Julie-Anne à l'aventure. Leur relation a duré un peu plus d'un an avant de s'éteindre d'elle-même.

8. Nessa Barrett et Jaden Hossler

L'histoire des deux TikTokeurs vedettes a été plutôt tumultueuse. Ils ont avoué sortir ensemble après une collaboration musicale en 2021 et annonçaient habiter sous le même toit au début de 2022. Quelques mois plus tard, tout était terminé.

• À lire aussi: Nessa Barrett et Jaden Hossler confirment ce que plusieurs redoutaient

9. Rym Nebbak et Chris Robins

Rym et Chris s'étaient retrouvés au plus grand bonheur de leurs abonnés après Occupation Double. Après quelques années d'amour et de partenariat professionnels, les deux ont pris des chemins séparés. Rym a annoncé la nouvelle sur Instagram, indiquant que Chris changeait de domaine professionnel et qu'il devait se concentrer sur lui.

11. Hunter Schafer et Dominic Fike (rumeur)

Le couple qu'ont formé les deux acteurs de la série Euphoria n'a pas duré long feu. Les premières rumeurs de relation commençaient à circuler en janvier, à peine quelques mois plus tard, Dominic Fike aurait été vu flirtant avec d'autres filles lors d'un concert. Aucune confirmation de rupture n'a été émise, mais les rumeurs vont bon train.

12. Marilou Bélanger et Robin Messier

Après une aventure houleuse mais qui les a tout de même amené en grande finale de OD dans l'Ouest, Marilou et Robin on vécu quelques mois de relation dans leur vie quotidienne. En janvier, Marilou répondait à la grande question «où en est ta relation avec Robin», sur Instagram, en annonçant que c'était terminé pour les tourteraux.

On leur envoie beaucoup d'amour!

Voyez nos plus récentes vidéos:

s