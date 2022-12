Les 10 produits les plus vendus chez Amazon en 2022 à essayer en 2023

Pour une routine de soin et des looks beauté du tonnerre en 2023, on s'inspire des produits les plus vendus sur Amazon en 2022.

Que ce soit pour des produits que les gens testent et trouvent fabuleux ou encore des classiques qui sont rachetés avant même qu'ils soient terminés, Amazon est le site vers lequel plusieurs fans de beauté se tournent pour faire leurs provisions.

C'est aussi un incontournable lorsqu'on entend parler de différents produits viraux sur TikTok et Instagram, on a nous aussi envie de tout essayer. Voiici les incontournable de 2022 à mettre dans votre panier.

Voici 10 produits les plus vendus sur Amazon en 2022 à tester en 2023.

1. Sérum rétinol pour le visage avec niacinamide CeraVe - 23,19$

La texture de ce sérum est légère et le produit procure une peau hydratée. Le sérum rétinol pour le visage aide à unifier le teint, et minimiser les cicatrices d'acné. On aime également sa formule sans parfum, douce et non-comédogène.

2. Sèche-cheveux ionique et volumateur Revlon - 46$

Ce type d'outils coiffants a changé considérablement notre routine du matin, permettant d'avoir une chevelure brillante et lisse en un temps records. On intègre ce sèche-cheveux de Revlon à nos essentiels de 2023 pour toujours avoir l'air de sortir du salon.

3. Crayon de maquillage Jumbo de NYX - 6,61$

Ce crayon est un fard à paupière et ligneur tout-en-un. Sa texture est crémeuse et lisse, facile à utiliser. Parfait et pas cher pour créer toutes sortes de looks.

4. Brillant à lèvres Lifter de Maybelline New-York - 13$

Non seulement les utilisatrices font l'éloge du fini de ce gloss, mais elles sont également ravies de l'hydratation que celui-ci procure. Le brillant à lèvres Lifter comprend de l'acide hyaluronique et les couleurs sont à tomber par terre. On approuve.

5. Rouge à lèvres Ink Velvet de Peripera - 11,70$

Une couleur franche, un format amusant, ces rouges à lèvres sont à ajouter à votre trousse. Les pigments haute intensité se modulent pour un fini plus ou moins intense selon vos envies et le produit restera toute la journée.

6. Masque de nuit pour les lèvres La Neige - 26$

Les ventes de se produit ont augmentées de plus de 400% dans les dernières semaines et on embarque aussi dans la folie. Le masque de nuit La Neige hydrate les lèvres en profondeur. Tester, c'est l'adopter.

7. Masque de traitement protéiné capillaire pour cheveux secs et abîmés Boldplex - 33,20$

Ce masque pour les cheveux a conquis les curieuses puisqu'il tient ses promesses pou aider à réparer les cheveux secs et abîmés. Il a souvent été comparé à la populaire marque Olaplex et plusieurs utilisatrices rachètent sans hésiter ce produit.

8. Mascara Telescopic Original de L'Oreal Paris - 11,39$

La formule de ce produit est infusée de polymères ultra-allongeants et d'huiles hydratantes qui permettent au mascara de glisser doucement et uniformément sur les cils. Question qualité-prix, c'est un mascara qui nous conquit.

9. Lot de timbres anti-acné Cosrx - 12,74$

Plus que jamais, les timbres anti-acné sont utilisés pour venir à bout rapidement des indésirables qui se présentent souvent aux pires moments. Un meilleur vendeur semaines après semaine est ce lot de timbres Cosrx. Les paquets contiennent différentes tailles de timbres et la solution permet de diminuer considérablement les dommages que peuvent causer les boutons.

10. Masques pour les yeux Grace & Stella - 24$

Pour réveiller le regard le matin et aider avec les cernes et les yeux gonflés, les masques pour les yeux Grace & Stella se sont démarqués. On se donne donc un coup de pep en 2023 en posant ces patchs sous les yeux. Une astuce pour plus de fraîcheur, plusieurs utilisatrices gardent ces produits au frais.

