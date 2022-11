Les ponts brûlent entre Selena Gomez et celle qui lui a donné un rein

Rien ne va plus entre la chanteuse Selena Gomez et Francia Raisa. Cette dernière n'est même pas mentionnée dans le docu de Selena, «My Mind And Me».

AFP

• À lire aussi: Une photo de Selena Gomez et Hailey Bieber qui s'enlacent brise l'internet

• À lire aussi: Selena Gomez se dit «reconnaissante d'être en vie»

Le long-métrage tant attendu sur Selena Gomez est enfin disponible au public et quelques passages ont particulièrement fait réagir. Dans son documentaire, Selena aborde la bipolarité, la solitude et la difficulté à évoluer en tant que célébrité.

Sur le sujet, une entrevue de Selena pour le Rolling Stones Magazine a refait surface. «Je ne m'intègre jamais à un groupe de filles cool qui sont des célébrités. Ma seule amie dans l'industrie est en réalité Taylor [Swift].» Cette phrase a été très mal accueillie par les fans qui suivent Selena depuis plusieurs années, ainsi que par Francia Raisa, qui a commenté sous une publication du documentaire avec le mot «Intéressant», supprimé depuis.

Selena a révélé en 2015 vivre avec le lupus, une maladie auto-immune qui attaque les tissus des organes. Son état de santé a pris un virage des plus inquiétants et elle a eu besoin d'une greffe de rein, en 2017. L'actrice Francia Raisa, amie de Selena depuis une dizaine d'années, a fait don d'un de ses reins à la chanteuse pour que celle-ci recouvre une qualité de vie alors que sa santé chutait rapidement. La chanteuse avait révélé cet incroyable don de soi avec une photo des deux amies côte à côte à l'hôpital, prêtent pour les interventions.

Après cette révélation, Francia avait mentionné dans diverses entrevues par la suite que la période post-opératoire avait été plus difficile pour elle que pour Selena, puisque Francia a donné un rein en parfaite santé et que son corps tentait de s'adapter.

C'est pourquoi l'actrice et plusieurs admirateurs sont plutôt perplexes quant au fait que Selena ne mentionne pas Francia dans ses amis de l'industrie. Au fil des années, les deux femmes s'étaient parfois perdues de vue, mais elles avaient tout de même repris contact et scellé leur amitié dans une vidéo TikTok.

@selenagomez But everyone is a 10, remember that fact while viewing ♬ original sound - Selena Gomez

Depuis la sortie du documentaire My Mind & Me, où il n'y a aucune mention de Francia, les deux jeunes femmes ne se suivent plus sur les réseaux sociaux.

Selena c'est brièvement excusé lundi matin sous une vidéo TikTok de la star de TikTok Stephanie Tleiji, qui revient sur toute l'affaire. «Désolée, je n'ai pas mentionné toutes les personnes que je connais», écrit Selena.

Selon plusieurs personnes qui se rangent derrière Francia, ses excuses sont plutôt brèves.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s